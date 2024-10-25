本报记者 彭训文 李嘉宝

9月25日，在俄罗斯喀山，多国青年在“金砖机遇”青年交流对话会活动上交流。

新华社记者 曹 阳摄

9月22日，《熊猫剧场》年度开播暨金砖国家影视文化交流活动在俄罗斯莫斯科举行，中俄青少年在活动中表演节目。

新华社记者 白雪骐摄

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10月22日至24日，金砖国家领导人第十六次会晤在俄罗斯喀山举行。中外青年如何看待金砖合作机制？他们对金砖合作有何展望？本报对他们进行了采访。

“正朝着正确的方向迈进”

自成立以来，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，不断推动金砖合作迈上新台阶；始终秉持国际公平正义，在重大国际和地区问题上主持公道，提升新兴市场国家和发展中国家发言权和影响力。越来越多发展中国家申请加入金砖大家庭，充分彰显金砖合作机制的强大生命力和感召力。

广大中外青年如何看待金砖合作机制的重要作用？

来自葡萄牙的留学生贡萨洛诺瓦斯·席尔瓦说，如今金砖国家在全球GDP中所占的份额越来越大，金砖合作机制非常有前途，在促进“全球南方”发展和合作方面，是一个很有潜力的合作机制。“我认为时间会证明，金砖合作机制未来将会深刻影响世界，目前它正朝着正确的方向迈进。”

“金砖合作机制促进了各成员的信任和协作，体现了开放包容、合作共赢的精神。”就读于北京理工大学的中国学生邵晨语，目前从事人工智能算法研究。她看到，金砖国家在人工智能、信息技术等领域紧密合作，致力于共同解决全球能源问题，“在当前形势下，金砖合作机制有利于加强国际合作，破解发展难题”。

“金砖合作机制在促进金砖国家友好合作、践行人类命运共同体理念方面让我印象深刻。”来自中国人民大学的哈萨克斯坦籍留学生白雪说，现在越来越多发展中国家申请加入金砖大家庭，充分彰显金砖合作机制的巨大感召力。

“金砖合作机制对世界来说很重要，对‘全球南方’国家而言更是如此。”来自马拉维的文森特·查多卡就读于复旦大学国际关系与公共事务学院。他认为，金砖合作机制是当今世界新兴市场国家和发展中国家团结合作的平台之一。金砖国家合作将极大地惠及“全球南方”国家，创造更多机遇。

“合作是解决世界上大多数问题的钥匙，没有任何一个国家能够单独应对目前的很多全球性问题，金砖合作机制对于国际合作来说非常必要。”就读于北京大学的肯尼亚籍留学生乔伊斯·万布伊·基亚里说。

就读于哈尔滨工程大学汉语言专业的俄罗斯姑娘丽萨认为，金砖合作机制为各成员经济发展带来更多希望，还加深了俄中两国的友谊，吸引越来越多俄罗斯青年来中国留学，她就是其中之一。

“肩负更大责任，承载更高期待”

当前，世界进入新的动荡变革期，面临关键抉择。“面对人类面临的诸多挑战，金砖合作肩负更大责任，承载更高期待。”来自埃塞俄比亚的留学生阿雷加赫恩就读于中国人民大学。他认为：“中国提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，提出共建‘一带一路’倡议、构建人类命运共同体，有助于促进世界和平与发展，对非洲也非常有益，越来越多国家接受、认同中国的主张。”

“面对更加复杂严峻的国际形势，‘大金砖合作’的强劲能量正在汇聚。”邵晨语说，比如，金砖成员就巴以问题协调立场、采取行动，发出正义之声、和平之声；针对经济问题、环境问题、安全问题等，各方通过相关机制凝聚合作共识，共护和平安宁；为把握新一轮科技革命和产业变革带来的发展机遇，各方提出一系列倡议和行动；在联合国等多边平台，金砖国家共同捍卫新兴市场国家和发展中国家权益。

“应对当前的政治、经济、环境等方面的全球性挑战，重要的是国家之间、人民之间和平相处，构建人类命运共同体。”白雪说，她在中国已经生活了八九年，中国是一个友好、热情的国家，她和同学相处十分融洽。她认为中国注重国家之间相互学习、互相尊重，促进两国人民之间的友好往来，有利于增进了解，减少分歧。

北京大学德国籍留学生爱德华·卡明斯基表示，当前，缺乏有力的全球性合作框架是一个大问题，这使得跨文化交流、经贸合作变得困难和复杂。卡明斯基在德国和中国分别学习两年时间，他非常喜欢这种学习方式。他认为，应促进国家间的人文交流，让更多年轻人参与到跨文化交流中来，“青年人多到国外走一走、看一看，体验当地文化、接触当地民众，有助于不同国家之间的青年互相了解”。

“参与金砖合作的大潮”

随着金砖合作的吸引力不断增强，越来越多中外青年认为，金砖合作为他们的学习、生活和职业生涯带来了新机会。

邵晨宇认为，金砖合作会为自己的职业生涯带来益处，“金砖合作为广大青年提供了更多的国际交流机会。我希望未来能参与金砖合作的大潮”。

“我未来想从事和俄中贸易相关的工作，我相信金砖合作的不断推进，会带来更多与俄中贸易相关的工作机会。”丽萨说。

阿雷加赫恩很高兴看到金砖合作机制的影响力和受欢迎程度上升，期待该机制能让更多新兴市场国家、发展中国家的声音受到尊重、得到倾听。“青年本身就是一种力量，我相信，金砖合作机制有利于金砖国家青年发展，为各国相互了解与合作凝聚更多青年力量。”

“年轻人有认识世界、改变世界的更大动力，开放平台对年轻人来说很重要。“爱德华·卡明斯基认为，金砖合作机制、联合国等正在构建起青年交流合作的大平台。

白雪期待金砖大家庭开展更多人文交流，促进文明互鉴。“金砖合作机制就像一个充满活力和创造力的年轻人，拥有无限可能。随着金砖合作机制的影响力不断扩大，人文交流日渐密切，相信更多动人故事会在金砖国家间书写。”

（钟沁蕊、周景、刘耀阳参与采写）

(责编：胡永秋、杨光宇)