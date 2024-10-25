新华社俄罗斯喀山10月24日电 记者手记｜在喀山，见证“大金砖合作启幕”

新华社记者韩梁 赵嫣

深秋的东欧平原，伏尔加河蜿蜒流淌。青山环抱，流水汤汤，喀山迎来远方贵客。“万里茶道”上的千年古城，铭记新朋老友齐聚一堂的难忘时刻。

当地时间10月22日中午，国家主席习近平乘专机抵达喀山，应俄罗斯联邦总统普京邀请，出席金砖国家领导人第十六次会晤。新华社记者 谢环驰 摄

三天两夜，十多场双多边活动。紧凑密集的日程，风尘仆仆的步履。一场场会面，增进理解和共识。一次次交流，汇聚信心和力量。习近平主席携手各方擘画“大金砖合作”新未来，描绘共同发展新蓝图，为全球南方联合自强注入新动力。

透过习近平主席的“喀山时间”，世界见证“大金砖合作”绽放更耀眼光芒，聆听中国声音在世界舞台愈发响亮，感悟一位大党大国领袖济世为民的情怀和担当。

坐落在喀山市中心的地标建筑“家庭中心”形似一口大锅，是新人登记结婚的地方，其独特的外形契合了鞑靼人对婚姻和家庭的理念：只要在一口锅里吃饭就是一家人。

这是2024年10月24日拍摄的俄罗斯喀山景色。喀山是俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国首府，位于伏尔加河沿岸，是拥有千年历史的文化古城。新华社记者 姚大伟 摄

变乱交织的世界，面对此起彼伏的冲突和对抗、失序与失衡，人们对和平发展和现代化的渴望愈发强烈。“在一口锅里吃饭”，做大共同发展的蛋糕，建设团结友爱的大家庭，是金砖国家共同努力的方向。

“时代的风浪越大，我们越要勇立潮头”“世界越是动荡，我们越要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，淬炼金砖成色，展现金砖力量”。金砖国家领导人第十六次会晤期间，习近平主席呼吁各方推动“大金砖合作”高质量发展，提出一系列务实合作倡议，引发广泛共鸣。

会晤发表《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》，宣布设置金砖伙伴国。习近平主席表示，“这是金砖发展过程中的又一个重要进展”。

这是“独行快，众行远”的发展新前景。伊朗总统佩泽希齐扬说，“金砖国家应该视其他成员的发展为自己的发展”。南非总统拉马福萨说，作为具有包容性的合作机制，金砖可以改变全球南方的未来。“我们要充分挖掘经济伙伴关系的潜能，致力于实现人人共享的可持续发展和繁荣，而不仅仅让少数人受益”。

顶风踏浪而行，需要坚韧的意志。习近平主席与大家分享了他熟读的俄罗斯作家车尔尼雪夫斯基的著作《怎么办？》。“书中主人公的坚强意志和奋斗激情，正是当前我们所需要的精神力量。”

从提出金砖精神，到首倡“金砖+”合作模式，从开启金砖合作政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”新阶段，到提出推动“大金砖合作”高质量发展五点建议，金砖成长路上的每一个关键节点，都留下鲜明的中国印记。

深入研究金砖合作机制的喀山联邦大学国际关系学院副院长季米尔汗·阿里谢夫，把习近平主席对金砖合作的引领称为“个人在历史发展进程中的作用”。

“中国为金砖合作机制的发展倾注大量心力，”阿里谢夫说，“中国领导人能够提出适用于本国和其他国家的诸多新倡议。中国不仅着眼自身发展，更具有开放胸怀和全球视野。”

锻造发展的引擎，打造合作的样板，塑造共同的未来，世界需要这样的金砖之光。

喀山会展中心会场外，数十面各国国旗迎风招展。紧邻会展中心的喀山国际机场，一架架专机在这里降落。多位国家领导人和高级别官员、国际组织负责人从世界各地奔赴古城。

2024年10月23日，媒体工作人员在俄罗斯喀山金砖峰会新闻中心工作。新华社记者 申宏 摄

为什么不同语言、不同肤色、不同文化的人们，能够跨越大洲大洋，共赴“金砖之约”？

“金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。”习近平主席的话语，阐明金砖合作的底层逻辑。

同声相应、同气相求。志之所趋，无远弗届，穷山距海，不能限也。扩员后的大金砖，作为一支朝气蓬勃、向上向善的新兴力量，更有力地站在国际舞台上，更紧密地团结起全球南方。

这是“一箭易断，十箭难折”的团结新局面。曾经“沉默的大多数”，如今成为觉醒的新力量。发出藏在心底的呐喊，用共同的行动赢得尊严，汇聚变革的力量。

埃及总统塞西在发言中说，金砖扩员反映了金砖国家致力于加强多边主义的共同愿望，让发展中国家“发出更响亮的声音”。

作为金砖大家庭新成员，埃塞俄比亚总理阿比尤为赞赏金砖的团结协作。“金砖合作机制日益成为推动完善全球治理的重要力量，为发展中国家团结合作树立典范。”

新开发银行行长罗塞芙谈到了这家多边金融机构的扩员进程。她说，新成员的加入能让我们“更好地服务全球南方，更有力地推进多极世界的建设”。

谈到金砖国家的团结自强，习近平主席引用中国古语：“君子处事，于义合者为利”。线上参会的巴西总统卢拉说，不应把世界分成非敌即友的阵营，“我们应该加强多边主义，让各国人民的声音得到倾听”。

越来越多人认识到，金砖国家早已超越了意识形态划线的老思维、你赢我输的旧观念，践行了平等互信、互利互惠、合作共赢的新理念，为推动构建更加公正合理的世界秩序作出新贡献。

喀山会晤中，习近平主席与各国领导人深入交流，为推动完善全球治理探索新模式，践行构建人类命运共同体理念。

没有一言堂，没有谁的胳膊粗听谁的。圆桌围坐，平等相待，提出深入的思考，谈出广泛的共识。

“把金砖打造成促进‘全球南方’团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量”，习近平主席为“大金砖合作”指引方向。启迪智慧，给人力量，世界需要这样的金砖之光。

漫步在喀山的大街小巷，历史的厚重扑面而来。地处亚欧大陆中心地带，这里自古就是东西方贸易交通、文化交往的枢纽，也是古丝绸之路上东西方文明相遇相知之地。

这是2024年9月26日拍摄的俄罗斯喀山城市景观。喀山是俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国的首府，市内名胜古迹众多，其中最著名的是喀山克里姆林宫。因其丰厚的历史文化，喀山与莫斯科、圣彼得堡并列成为俄罗斯“A”级历史文化城市。新华社记者 曹阳 摄

岁月悠悠，深厚的历史文化底蕴、多元文明的共生共荣，赋予这座城市独特的气质和魅力，更与开放包容、合作共赢的金砖精神彼此契合。

在新的时代，我们理应秉持这样的精神，超越众多分歧和束缚，探索更多结伴同行的方式和路径，塑造和合共生的文明新格局。

五色交辉，相得益彰；八音合奏，终和且平。“多样文明是世界的本色。我们要做文明互鉴的促进力量，增进沟通对话，支持彼此走符合本国国情的现代化道路。”这是一位大国领袖的文明视野和天下情怀。

喀山会晤期间，习近平主席站在人类文明演进的高度，呼吁金砖伙伴建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者，让不同文明交相辉映，照亮金砖前行之路。

从万隆精神到上海精神，从金砖精神到丝路精神，全球南方的精神谱系不断充实延展，文明的光芒熠熠生辉，为广大发展中国家携手同行提供强大精神力量。

在古老的喀山，金砖大家庭再携手，习近平主席擘画推动“大金砖合作”的蓝图，锚定人类进步的方向、做出正确的历史选择、扬起全球南方团结的旗帜，金砖大船正在向着辽阔的远方，向着繁荣美好的明天，向着人类文明新的未来，全速进发。

(责编：胡永秋、杨光宇)