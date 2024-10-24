新华社北京10月24日电（记者董雪）外交部发言人林剑24日表示，中方愿同金砖各国一道，开创“大金砖合作”高质量发展新局面，为推动构建人类命运共同体作出“金砖贡献”。

当日例行记者会上，有记者问：10月23日，中国国家主席习近平出席金砖国家领导人第十六次会晤并发表重要讲话。多国人士表示，习主席提出的五点建议将推动金砖合作迈上新高度，将为金砖国家和“全球南方”带来更多发展新机遇。发言人能否进一步介绍情况？

林剑表示，当地时间10月23日，金砖国家领导人第十六次会晤在俄罗斯喀山举行。此次会晤是金砖扩员后首次举行，受到国际社会高度关注。

“习近平主席出席会晤并发表重要讲话，欢迎新成员加入金砖大家庭，表示扩员是金砖发展史上的重要里程碑，也是国际格局演变的标志性事件。世界越是动荡，我们越要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，发出和平之声，共谋发展之路，夯实合作之基。”林剑说。

他介绍，对于未来金砖发展，习近平主席提出要建设“和平金砖”，做共同安全的维护者；建设“创新金砖”，做高质量发展的先行者；建设“绿色金砖”，做可持续发展的践行者；建设“公正金砖”，做全球治理体系改革的引领者；建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者。

林剑说，从会同有关“全球南方”国家发起乌克兰危机“和平之友”小组，到呼吁中东各方尽快停火、停止杀戮；从宣布建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家数字产业生态合作网络，到承诺同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作；从主张推进金砖扩员和设置伙伴国进程，到承诺实施金砖数字教育能力建设计划，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心，一系列新倡议、新举措顺应了时代发展潮流，反映了金砖国家的共同意愿，彰显了中国对推进金砖合作的坚定承诺与信心。

林剑表示，金砖合作机制成立18年来，已成为国际舞台的重要力量。中国不仅是金砖发展的倡导者，更是推动金砖合作走深走实的贡献者。习近平主席连续12年主持或出席金砖国家领导人会晤，推动成立新开发银行，首倡“金砖+”合作模式，提出一系列重要主张倡议，为金砖合作注入了强劲动力。

“中方愿同金砖各国一道，以本次会晤为契机，开创‘大金砖合作’高质量发展新局面，为推动构建人类命运共同体作出‘金砖贡献’！”林剑说。

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