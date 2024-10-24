人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：国际形势越复杂，越需要坚定维护联合国权威

2024年10月24日17:22 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月24日电（记者董雪）外交部发言人林剑24日表示，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。国际形势越复杂，越需要坚定维护联合国权威。

当日例行记者会上，有记者问：今天是联合国成立79周年纪念日。当前，加沙冲突等热点问题延宕不绝，国家间矛盾复杂难解，有观点认为联合国权威正在被削弱，多边主义面临压力，世界未来充满不确定性。发言人对此有何评论？中方如何看待联合国的作用？

林剑表示，中方向联合国成立79周年表示祝贺。作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，联合国为维护世界和平发展发挥了不可替代的作用。

“作为第一个在《联合国宪章》上签字的国家，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，提出三大全球倡议，推动构建人类命运共同体，引领全球南方团结合作，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”林剑说。

林剑表示，国际形势越复杂，越需要坚定维护联合国权威；全球挑战越突出，越需要真正的多边主义。中国始终支持联合国不断改革发展，增加发展中国家代表性和发言权。大国尤其要承担责任，推动联合国包括安理会更好履职尽责，更有效凝聚全球共识，更好维护世界和平稳定发展。搞单边主义、霸凌胁迫、制裁施压，违背国际社会谋求稳定发展、反对分裂冲突的共识，只会损害各国共同利益。

林剑说，前不久，联合国召开了未来峰会，各方达成“未来契约”。明年将迎来联合国成立80周年。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续秉持共商共建共享原则，与国际社会共同践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部