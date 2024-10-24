新华社北京10月24日电（记者董雪）外交部发言人林剑24日表示，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。国际形势越复杂，越需要坚定维护联合国权威。

当日例行记者会上，有记者问：今天是联合国成立79周年纪念日。当前，加沙冲突等热点问题延宕不绝，国家间矛盾复杂难解，有观点认为联合国权威正在被削弱，多边主义面临压力，世界未来充满不确定性。发言人对此有何评论？中方如何看待联合国的作用？

林剑表示，中方向联合国成立79周年表示祝贺。作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，联合国为维护世界和平发展发挥了不可替代的作用。

“作为第一个在《联合国宪章》上签字的国家，中国始终坚定捍卫《联合国宪章》宗旨原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，提出三大全球倡议，推动构建人类命运共同体，引领全球南方团结合作，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”林剑说。

林剑表示，国际形势越复杂，越需要坚定维护联合国权威；全球挑战越突出，越需要真正的多边主义。中国始终支持联合国不断改革发展，增加发展中国家代表性和发言权。大国尤其要承担责任，推动联合国包括安理会更好履职尽责，更有效凝聚全球共识，更好维护世界和平稳定发展。搞单边主义、霸凌胁迫、制裁施压，违背国际社会谋求稳定发展、反对分裂冲突的共识，只会损害各国共同利益。

林剑说，前不久，联合国召开了未来峰会，各方达成“未来契约”。明年将迎来联合国成立80周年。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续秉持共商共建共享原则，与国际社会共同践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

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