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中央歌剧院在曼谷国际舞蹈音乐艺术节演出圆满成功

2024年10月24日16:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月24日电 （记者刘慧）10月17日至20日，中国中央歌剧院携《波西米亚人》《图兰朵》两部世界经典歌剧赴泰国参加第26届曼谷国际舞蹈音乐艺术节，并为本届艺术节圆满收官。两场演出均座无虚席，反响热烈。中国驻泰国大使韩志强，中央歌剧院院长刘云志、党委书记张旭霞，泰国下议院第一副议长披切，上议院外委会主席尼拉，来自泰国外交部、国会嘉宾，以及法、德、意、印等多国驻泰大使等近4000位泰国各界人士和观众到场观看。

《图兰朵》演出剧照。何伦摄

《图兰朵》演出剧照。何伦摄

17日晚，中央歌剧院2024年新版歌剧《波西米亚人》海外首演登台曼谷，中方原创舞台设计独具匠心，将传统与现代完美融合，激起观众强烈情感共鸣，赢得满场热情的掌声。20日下午，《图兰朵》作为艺术节闭幕演出压轴登台。充满中国哲学与文化冲击力的舞美设计，展现出殿堂级艺术水准，赢得经久不息的热烈掌声和观众的高度赞誉。

中央歌剧院此次访演阵容强大，以歌剧艺术的形式充分体现中方践行全球文明倡议，促进文明交流互鉴的积极行动，有力推动中泰两国间的文化交流与合作。

刘云志表示，通过此次演出，中央歌剧院不仅彰显了中国歌剧的实力，更传递了中泰两国之间的深厚友谊。未来，中央歌剧院将继续以多元化的艺术成果，推动中泰文明交流互鉴，为中泰新时代友好关系的不断发展贡献力量。

(责编：艾雯、杨牧)

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