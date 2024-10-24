人民网北京10月24日电 （记者俞懿春）由农业农村部国际交流服务中心主办的2024年农业援外专家派遣工作总结会22日在北京举办。来自农业农村部国际合作司、商务部对外投资和经济合作司、国家国际发展合作署地区二司、商务部国际经济合作事务局等有关单位的代表出席会议，农业农村部部属有关单位、29个省区市农业援外主管单位相关同志、援外专家代表等约50人参会。

会议总结了近5年我国农业援外工作情况及取得的显著成效，与会各方充分交流了经验，分析了问题，明确了下一步农业援外工作重点发展方向。

“目前我局每年组织实施的援外项目有数百个，农业援外项目是‘小而美’项目的突出代表。”商务部国际经济合作事务局副局长范文洁充分肯定了近5年农业援外项目的实施成效，介绍了商务部近年来制定的管理制度和有关措施，并提出应着力提升农业技术培训质效、各部门统筹协调合力和项目国际传播能力等三方面要求。

“多年来，农业援外专家的工作亮点十分突出，为我国援外事业作出了重要贡献，获得了受援国政府和当地人民的高度肯定和广泛好评。”国家国际发展合作署地区二司副司长刁君姝以援布隆迪高级农业专家组为例，总结了因地制宜、授人以渔、以点带面、正向循环等项目成功经验，期望农业援外专家组加强与受援国各合作方的交流，积极为我企业走出去牵线搭桥。

农业农村部国际交流中心主任顾卫兵介绍了中心近5年农业援外工作取得的成效、主要经验及下一步工作考虑。“在各方支持下，中心已获批农业行业对外技术援助项目的可研、实施资质，被纳入农业行业对外技术援助项目验收短名单。2019—2024年，我中心共在11个国家实施了20个项目、派出192人次农业援外专家，高效完成了28个项目的可研规划和10个项目的验收任务，有力落实了中非合作论坛峰会领导人涉农举措。下一步我们将继续努力推动农业援外事业进一步高质量发展。”

农业农村部国际合作司亚非处处长刘江表示：“进入新时代，农业援外面临着一系列新机遇、新挑战和新要求。未来希望通过各方的共同努力，多渠道、宽领域、全方位推动农业援外和国际合作事业开展，与广大发展中国家共享发展机遇，为世界粮食安全和减少贫困作出积极贡献。”

四川省农业农村厅二级巡视员蔡军军作为农业援外专家派遣单位代表介绍了农业援外管理工作中的经验和做法。中国援布隆迪高级农业专家组组长杨华德作为农业援外专家代表分享了经验和心得。其他参会各方分别介绍了本省近5年来参与农业援外工作的情况，分享了支持参与农业援外工作的经验做法，并就农业援外人才储备建设、保障援外专家待遇、部省联合开展农业援外工作等进行了讨论。

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