人民网里约热内卢10月22日电 （记者陈一鸣）当地时间10月22日，由中共山东省临沂市委副书记戚军率领的山东省临沂市代表团访问巴西华人文化交流协会（以下简称“巴西文协”）会馆，并举行中国（临沂）—巴西（里约）合作交流会，共话巴西与临沂之间的贸易合作机遇。巴西文协代主席彭建波出席活动并致辞。

当地时间10月22日，山东省临沂市代表团访问巴西华人文化交流协会会馆，并举行中国（临沂）—巴西（里约）合作交流会。巴西华人文化交流协会供图

戚军在座谈交流会上介绍说，近年来临沂市积极服务构建新发展格局，深度融入共建“一带一路”，经济运行呈现稳中向好、进中提质的良好态势。临沂企业在工程机械、木材、农产品等方面与巴西开展了广泛合作，2022年开通了“巴西—黄岛—临沂”进口联运木材专列，为两国货物运输提供了便利。他表示，此次座谈会为双方加强交流、拓展合作提供了良好平台和大好商机，希望各位侨胞和嘉宾更好地了解临沂、关注临沂、携手临沂，共享合作机遇。

彭建波简要介绍了巴西文协的主要工作情况，表示临沂市作为山东省的重要城市，历史悠久、文化底蕴深厚，是中国传统文化的重要发源地之一，代表团的来访不仅带来了丰富的文化资源和宝贵的交流机会，更为旅巴华侨华人深入了解中国传统文化、增进两国人民友谊提供了重要平台。

在座谈交流会上，巴西外贸商会联合会国际关系负责人费尔南德斯和巴西伊朗商业和工业协会主席多夫甘尤克分别介绍了自己商会从事的贸易领域，希望拓展贸易伙伴，期盼与临沂对口企业进行对接。

据介绍，山东省临沂市代表团此次访问巴西期间，金胜、山松2家临沂企业在21日举行的中国（山东）—巴西农业经贸交流会上，分别与巴方企业就花生油进口和大豆蛋白出口进行了项目签约。

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