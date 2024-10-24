人民网马尼拉10月24日电 （记者樊帆）10月23日，菲律宾岐黄中医学院在马尼拉举行首届毕业典礼，12名毕业生顺利获得中医相关执业资格。其中，7人获得中医执业资格，3人获得针灸执业资格，另有2人取得中药配药执业资格。

中国驻菲律宾大使馆临时代办周志勇出席典礼并向毕业生表示热烈祝贺。人民网记者 樊帆摄

中国驻菲律宾大使馆临时代办周志勇出席典礼并向毕业生表示热烈祝贺。他说，中医药学在疾病预防、治疗和康复等方面具有独特优势，是中华文明的瑰宝。希望毕业生们能够充分发挥中医药的独特优势，为菲律宾人民健康作出更大贡献。

菲律宾岐黄中医学院首届12名毕业生顺利获得中医相关执业资格。人民网记者 樊帆摄

菲律宾卫生部前部长、菲律宾岐黄中医学院名誉院长宝琳·乌比娅指出，菲律宾迎来首批中医药专业毕业生，标志着菲律宾中医发展的重要里程碑。她期待这将激发更多人对中医的兴趣，并希望中医未来能成为菲律宾国家医疗体系的重要组成部分。

菲律宾首家中医学院——岐黄中医学院在马尼拉举行首届毕业典礼。人民网记者 樊帆摄

岐黄中医学院执行院长郑启明在致辞中对毕业生寄予厚望。他指出，毕业生不仅要具备扎实的专业知识，还要具备跨文化交流的能力，将中医药与菲律宾本土医疗体系有机结合，为本地民众提供更全面、更有效的医疗服务。

岐黄中医学院是菲律宾的首家中医学院，由中国—菲律宾中医药中心创办，于2021年10月挂牌成立并开始招生。作为福建中医药大学“中医出海”项目在菲律宾的培训基地，学院采取双方共同安排教师授课的方式，旨在通过3至5年的系统教学与实习，培养出符合菲律宾中医指南标准的本土执业中医师、针灸师和中药配药师。

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