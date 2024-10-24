人民网曼谷10月24日电（记者白元琪）10月21日，由招商局慈善基金会主办，中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）和平澜公益基金会承办的“招商局C ME FLY海外青少年物流研学营”在泰国曼谷举行了开营仪式。此次活动旨在通过区域合作、文化交流与物流研学，为中国、老挝和泰国的青少年提供一个全面的学习体验平台。出席开营仪式的嘉宾有平澜公益基金会国际发展部总监柳婷、中国外运海外总经理助理陈伟、中国外运海外东南亚区域副总经理陈伟峰、中国外运海外总经理办公室副主任黄赛健等。

平澜基金会国际发展部总监柳婷致辞。人民网记者 白元琪摄

陈伟在讲话中提到，泰国和老挝是中国的好邻居，招商局与中国外运积极响应共建“一带一路”倡议，在这两个国家提供了综合物流服务，并在曼谷和万象建立了综合物流仓储中心，为众多企业在东盟地区的运营提供了高效可靠的物流支持。他强调，这次公益活动不仅促进了三国青少年的文化交流与物流实践，也为他们提供了一个共同成长、建立友谊的机会，符合三国之间经济互补、文化互鉴、人民相亲的美好愿望，是一次有益于青少年健康成长和共同致力于可持续发展的实践。

中国外运海外总经理助理陈伟发表演讲。人民网记者 白元琪摄

柳婷表示，平澜公益基金会自成立以来，一直致力于国内外的人道主义援助工作，包括灾害救援、应急响应能力提升、气候变化适应措施、动物保护、排雷及难民救助等。她指出，高效的物流系统可以确保在灾难发生时，援助物资能够迅速而准确地送达需要的地方。这次活动为参与者提供了一次实地了解中国外运在东南亚物流网络运作的机会，并为青少年们安排了一门关于灾难自救和应急响应的培训课程，以提高他们在面临紧急情况时的自我保护能力。

泰国学生在开营仪式展板上绘制图案。人民网记者 白元琪摄

本次研学营于10月20日至26日举行，吸引了来自泰国、老挝和中国的60名青少年参与体验。活动期间，学生们将有机会参观位于泰国和老挝的中国外运设施，如仓库、万象南站和万象堆场等，并学习现代物流体系的工作原理。此外，学生们还将体验从万象到昆明的铁路旅程，了解铁路对人们生活的影响。在联合国亚太总部（曼谷），学生们还将参与关于联合国可持续发展目标和气候保护的主题活动，并围绕绿色低碳物流和生活展开讨论与交流。

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