新华社华盛顿10月23日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）23日表示，今年全球公共债务预计将超过100万亿美元，占全球国内生产总值（GDP）的93%，债务累积风险居高不下。IMF呼吁，各国应进行更大力度的政策调整以应对相关风险。

IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔当天在IMF和世界银行2024年年会期间表示，全球公共债务当前仍处于相当高的水平，且仍在持续上升，给世界经济造成风险。按照目前增长速度，预计全球公共债务将在2030年达到接近GDP100%的水平，超过全球公共债务在新冠疫情期间达到的高峰水平。

IMF本月发布最新一期《财政监测报告》显示，由于财政支出压力大、过于乐观预测导致的偏差及尚未明确的债务规模过高，部分国家财政前景可能比预期更糟糕，因此需要采取比当下规划政策力度更大的财政调整措施。

加斯帕尔呼吁，各国需要付出额外努力以稳定或降低公共债务占GDP的比例。“推迟政策调整既昂贵又充满风险，现在是采取行动的时候了。”

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