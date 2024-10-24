新华社日内瓦10月23日电（记者王其冰）世界卫生组织23日发布公报说，由于巴勒斯坦加沙地带人道主义停火区域缩小且暴力升级，原定于当天开始的为加沙北部近12万名儿童接种脊髓灰质炎疫苗的工作被迫推迟。

世卫组织说，为阻止脊髓灰质炎病毒在加沙地带进一步传播，由世卫组织与巴勒斯坦卫生部、联合国儿童基金会、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处等共同成立的加沙脊髓灰质炎技术委员会已于9月1日至12日在加沙开展了第一轮脊髓灰质炎疫苗接种活动，为整个加沙地区儿童接种第一剂新型口服2型脊髓灰质炎疫苗。

2024年9月5日，在加沙地带南部城市汗尤尼斯，巴勒斯坦儿童接种脊髓灰质炎疫苗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

第二轮脊髓灰质炎疫苗接种活动自10月14日开展以来，已经为加沙中部和南部超过44万名10岁以下儿童接种第二剂疫苗，覆盖了加沙中部和南部地区94%的目标人群。然而，由于当前实施人道主义停火的区域大幅缩小，对民用基础设施的持续袭击威胁加沙北部民众安全和行动自由，原定于23日开始的为加沙北部近12万名儿童接种第二剂疫苗的工作被迫推迟。

世卫组织表示，必须确保区域内至少90%的儿童接种疫苗，才能有效阻断脊髓灰质炎病毒传播。如果在第一剂疫苗接种6周内无法及时接种第二剂疫苗，将严重影响阻断该病毒传播的努力，可能导致该病毒在加沙地带和巴勒斯坦邻国蔓延，使更多儿童面临瘫痪风险。

脊髓灰质炎是脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，常通过污水传播给未经免疫的人群，主要影响5岁以下儿童，病情严重时可致瘫痪或死亡。今年8月，加沙地带一名未接种脊髓灰质炎疫苗的10月龄婴儿确诊感染该病毒，成为加沙近25年来首例病例。联合国秘书长古特雷斯为此呼吁加沙地带实现停火，以便为该地区60多万名10岁以下儿童接种脊髓灰质炎疫苗。

世卫组织和联合国儿童基金会呼吁各方确保民用基础设施的安全，并再次呼吁立即停火。

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