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丝路青年 遇见江苏丨把人造草坪铺到拉美

2024年10月24日13:33 | 来源：人民网－江苏频道
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“这是我在中国的第一个进球得分！这草地真的很好。”10月20日上午，江苏淮安，巴西247新闻网记者Guilherme与阿根廷《号角报》编辑Nicolas刚刚在人造草坪上较量了一番球技。

江苏共创人造草坪股份有限公司（下称“共创草坪”）是全球最大的人造草坪企业。当日，人民网“一带一路”青年友好交流项目——“丝路青年 遇见江苏”拉加媒体采风活动走进这里。

拉美记者在人造草坪上踢足球。人民网 周梦娇摄

拉美记者在人造草坪上踢足球。人民网 周梦娇摄

让Guilherme赞赏的人造草坪，由聚乙烯等原料经过熔融、拉丝、捻股、上胶等步骤制成，草丝的颜色、高度、密度等都能进行定制。专注于此，这家企业年产值做到了30亿元，其中出口占比超过八成。

说起公司外贸“发家史”，共创草坪党委副书记陈默颃回忆道：“公司在2004年成立，第二年就接到来自墨西哥的第一笔外贸订单。当时我们只是镇里的一家小厂，墨西哥的友商还没来看产品就下单了，给了我们足够的信任。”

尝到了这第一单“甜头”，共创草坪开始深耕海外市场。“拉美人民喜欢球类，而真草在球场上往往经不住磨损。在那里，从国家体育馆到私人租赁场地，人造草坪的使用率很高。”陈默颃说，运动草对回力、耐磨、抗老化性能要求严格。

“就拿曲棍球草来说，这种草要求草坪无方向性，就是当球滚动时，不会受力改变方向。我们研发生产的FastPro HF草坪，通过了国际曲联认证，可在顶级职业比赛中使用。”陈默颃说。

墨西哥记者Dora在庭院草体验区晒太阳。人民网 周梦娇摄

墨西哥记者Dora在庭院草体验区晒太阳。人民网 周梦娇摄

除了运动草，景观休闲草也逐渐风靡拉美，尤其在干旱地区，越来越多人用人造草坪装饰庭院、学校、绿化带，“万圣节在即，休闲草又将迎来一波热销。”陈默颃介绍完，墨西哥《每日报》经济版记者Dora迫不及待地坐到庭院草体验区晒起了太阳。在她看来，铺一片人造庭院草，放几张桌椅，无需打理，不会泥泞，就能与自然融合，很值得推广。

在海外市场一路“高歌猛进”，共创草坪已经将产品卖到全球140多个国家和地区，在拉美铺设了40多片FIFA认证场地，辐射巴西、智利、秘鲁、哥伦比亚等多个国家。该公司还将海外生产基地建到了墨西哥，投产后年产量将达到1600万平方米。

(责编：王禹蘅、张悦)

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