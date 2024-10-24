4米高、3米宽、8吨重，一家水晶商行里摆放的“紫水晶王”格外显眼。“这么大的紫水晶，我还从未见过！”乌拉圭《共和国报》记者Vanessa说。

10月21日，农历九月十九，恰逢江苏东海县的水晶大集日。东海水晶城内人头攒动，来自拉美和加勒比地区的31位记者穿行其间忍不住地发出赞叹。如巴西247新闻网记者Guilherme所言，“在这里，我明白了为什么中国能把水晶卖到全世界。”

当日，人民网“一带一路”青年友好交流项目——“丝路青年 遇见江苏”拉加媒体采风活动来到被誉为“世界水晶之都”的东海县。

朱二帅从乌拉圭采购的“紫水晶王”。受访者供图

这块巨大的“紫水晶王”产自Vanessa的家乡——乌拉圭。不久前，店主朱二帅花费180万元把它从乌拉圭“淘”了回来。

在东海县，曾经“房前屋后刨一刨，到处都是水晶”，水晶成了名副其实的富民产业。随着本地矿产资源开发利用受限，当地人奔赴世界各地采购水晶运回加工，东海由此发展成为世界级水晶集散地和交易中心，形成了“买全球，卖全球”的格局。

2012年，朱二帅大学毕业后返乡创业，远渡重洋前往水晶大国巴西、乌拉圭，从事紫水晶原石交易。这一年，东海县政府牵头在巴西古伟鲁市成立东海水晶宝石行业协会巴西分会，专门服务在南美洲“淘晶”的东海人。

朱二帅店内陈列的紫晶洞、黄晶洞。人民网 周梦娇摄

“第一次到乌拉圭，我看到山洞里满是紫水晶、玛瑙，非常的震撼。”朱二帅说，原石包裹着紫水晶，纵向切开就成了“紫晶洞”，乌拉圭的“紫晶洞”颜色深邃娇艳，颗粒饱满。

如今，6000多名东海人在海外“淘晶”，东海县年进口水晶原石总量约在1500个标准集装箱、超4万吨的规模。“现在，巴西和乌拉圭都有我们的驻地采购员，我只需每两个月过去一趟。”朱二帅说。

巴西记者Guilherme在挑选水晶制品。人民网 周梦娇摄

来自海外的紫水晶在东海加工成更加精美的水晶产品，再通过水晶跨境电商交易中心，带着“紫气东来”的美好寓意卖向全球各地。“看得出来，这里的手工是多么珍贵。”Guilherme说，这就难怪一些从巴西卖出的水晶加工后又会卖回到巴西。

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