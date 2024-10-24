北京俄罗斯文化中心主任塔季扬娜·乌尔茹姆采娃。受访者供图

人民网北京10月24日电 （记者邓洁） 当地时间10月23日，国家主席习近平在俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤并发表重要讲话。习近平主席指出，我们要建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者。北京俄罗斯文化中心主任塔季扬娜·乌尔茹姆采娃对记者表示，俄罗斯作为今年金砖国家主席国，举办了200余场配套活动，其中丰富多彩的人文交流活动是一大亮点，丰富了金砖国家合作的内涵。

乌尔茹姆采娃介绍，今年俄罗斯举办的人文活动包括“金砖国家的国家品牌”展、金砖国家文化节、金砖国家创意创新论坛等等。北京俄罗斯文化中心参与了部分活动的承办。令她印象最深刻的活动，是今年5月在北京举办的“宇宙·金砖国家”图片巡回展。

5月29日，“宇宙·金砖国家”图片巡回展在北京举办。 北京俄罗斯文化中心供图

5月29日，“宇宙·金砖国家”图片巡回展在北京举办，活动现场吸引了众多中国观众。北京俄罗斯文化中心供图

展览汇集了两位俄罗斯航天员从国际空间站拍摄的照片以及其他摄影师在地球上拍摄的位于金砖国家的联合国教科文组织创意城市的照片。“金砖国家在航天领域合作广泛，此次活动让我们一同思考人类的共同家园——地球的美丽、力量与脆弱性。”她说。

图片巡回展的首站于今年2月从莫斯科启动，随后由圣彼得堡市接力，又相继在里约热内卢、北京、孟买、开普敦等城市亮相。今年10月在喀山举行的巡回展为项目画上了圆满句号。

乌尔茹姆采娃告诉记者，“我从小学开始接触中文，从学习语言，研究中国历史，到研究中国经济……每段学习经历都让我对中国文化的理解更加深入。”

乌尔茹姆采娃依然记得1986 年自己第一次来中国实习时的情景。“当时即使是在首都北京，外国人都很少见。我们每次上街总是被围观，感到不自在。一次，一位老人从人群中走出来，用俄语对我说：‘跟我走，我给你指路。’那一刻，我找到了家的感觉。”

随着时代的发展，如今外国人在多数中国城市中已司空见惯。“与中国打交道几十年来，我结识了来自各行各业、不同年龄的朋友。可以说，他们都是我的老师。”她说。

今年是中俄建交75周年、“中俄文化年”启动之年。 两国官方举办了一系列形式多样的人文交流活动。“值得注意的是，除了官方举办的活动，两国民间还自发举办了多场音乐会和展览。尽管这些活动规模不大，但同样令人倍感温暖。”

“每当举办活动，文化中心总是人气满满。我们能深深感受到中俄人民对彼此文化的浓厚兴趣和真挚的传统友谊。”乌尔茹姆采娃说。

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