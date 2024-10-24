郑韬

2024年是“全球南方”合作的丰收年。作为“全球南方”大家庭的重要成员，中国始终以实际行动推动发展中国家联合自强、发展振兴。从隆重纪念和平共处五项原则发表70周年，到成功召开中阿合作论坛第十届部长级会议、中非合作论坛北京峰会，再到支持俄罗斯办好“大金砖”峰会，支持巴西、秘鲁分别举办二十国集团峰会、亚太经合组织领导人非正式会议，中国致力于为加强发展中国家团结合作搭建平台、凝聚共识、增添硕果，开辟出一条汇聚“全球南方”合力的中国路径。

坚持相互尊重，携手走适合本国国情的现代化道路。面对世界之变、时代之变、历史之变，一些西方国家顽固奉行双重标准，到处指手画脚、恃强凌弱、以富欺贫，而众多发展中国家却因缺乏维护自身安全的能力、缺少国际话语权被动挨打，面临发展困境。作为最大的发展中国家，中国成功走出了中国式现代化发展之路，打破了“现代化就是西方化”的迷思，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，主张尊重各国自主选择适合自己的现代化道路，促进不同社会制度相互包容、交流对话、和谐共生，为发展中国家深化团结合作提供了互尊互助的价值引领。

坚持互利共赢，持之以恒推进务实合作。近年来，逆全球化思潮涌动，开放共识不断弱化，全球产供链本土化、区域化趋势明显，南北差距进一步拉大。作为世界第二大经济体，中国践行全球发展倡议，推动建设开放型世界经济，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，坚定维护发展中国家与世界各国的利益纽带，被南方国家普遍视为“机遇的贡献者”和“希望的来源”。中国积极将全球发展倡议同《2030年可持续发展议程》等重要国际发展议程对接，推动维护发展中国家权益。共建“一带一路”为各国搭建合作平台，与各方共享发展机遇，已成为最受欢迎的国际公共产品。中阿“八大共同行动”加快实施，中非“十大伙伴行动”稳步推进，中拉命运共同体建设不断取得新成果，为广大发展中国家树立了互惠互利的合作典范。中方还积极支持金砖国家、上合组织等合作机制扩员，共同培育市场需求，注入强劲动能，有效提升了发展中国家的发展质量。

坚持公道正义，积极参与引领全球治理体系改革。伴随世界百年变局加速演进，多重矛盾交织叠加，大国协调合作弱化，治理赤字日益凸显，全球治理体系变革完善面临挑战。作为联合国创始成员国和安理会常任理事国，中国始终秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，推进国际关系民主化，主张增加发展中国家的代表性和发言权，让发展中国家在国际事务中发挥更大作用。前不久，中方同巴西及其他志同道合的“全球南方”国家成立了乌克兰危机“和平之友”小组，这是南方国家努力推动政治解决热点问题的有力例证，进一步维护和壮大了和平安全的“南方力量”。

坚持文明互鉴，共同繁荣世界文明百花园。面对个别国家固守“文明优越”，刻意制造“文明隔阂”，中国践行全球文明倡议，尊重和守护世界文明多样性，推动文明交流互鉴、共存共荣。近年来，以“小而美”的数字平台和智能应用为代表的“数智华流”持续赋能东南亚、中东、非洲、拉美等地区的自主媒体平台建设，加快疏通“全球南方”国家之间、民众之间的对话，为南方国家更好书写自身文明叙事、扩大文明交流提供了便利。

交得其道，千里同好，固于胶漆，坚于金石。站在人类发展的十字路口，中国将继续坚定团结“全球南方”，同广大发展中国家同呼吸、共命运，探索共创繁荣的光明大道，为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化注入“全球南方力量”。

（作者为国际问题观察员 ）

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