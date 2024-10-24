当地时间10月23日上午，金砖国家领导人第十六次会晤在喀山会展中心举行。俄罗斯总统普京主持会晤。中国国家主席习近平、巴西总统卢拉（线上）、埃及总统塞西、埃塞俄比亚总理阿比、印度总理莫迪、伊朗总统佩泽希齐扬、南非总统拉马福萨、阿联酋总统穆罕默德等出席。习近平发表重要讲话。

新华社记者 谢环驰摄

当地时间10月23日上午，金砖国家领导人第十六次会晤在喀山会展中心举行。俄罗斯总统普京主持会晤。中国国家主席习近平、巴西总统卢拉（线上）、埃及总统塞西、埃塞俄比亚总理阿比、印度总理莫迪、伊朗总统佩泽希齐扬、南非总统拉马福萨、阿联酋总统穆罕默德等出席。这是会晤期间，金砖国家领导人集体合影。

新华社记者 李学仁摄

■ 扩员是金砖发展史上的重要里程碑，也是国际格局演变的标志性事件。金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。当前，世界百年变局加速演进，既有多极化的新局，也有“新冷战”的危局。金砖国家要把握历史机遇，展现历史主动，坚守开放包容、合作共赢的初心使命，顺应全球南方崛起大势，坚持求同存异，同心同德，进一步凝聚金砖国家共同价值，维护金砖国家共同利益，促进金砖国家联合自强，把金砖打造成促进全球南方团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量

■ 世界越是动荡，我们越要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，淬炼金砖成色，展现金砖力量。要发出和平之声，倡导对话而不对抗、结伴而不结盟的新型安全。要共谋发展之路，倡导普惠包容的经济全球化，坚守共同发展的大道。要夯实合作之基，深化农业、能源、矿产、经贸等传统领域合作，拓展绿色低碳、人工智能等新兴领域合作，维护贸易投资和金融安全

■ 当前，世界进入新的动荡变革期，是任由世界动荡不安，还是推动其重回和平发展的正道，面临关键抉择。时代的风浪越大，我们越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，共同谱写“大金砖合作”高质量发展新篇章

■ 我们要建设“和平金砖”，做共同安全的维护者。我们要建设“创新金砖”，做高质量发展的先行者。我们要建设“绿色金砖”，做可持续发展的践行者。我们要建设“公正金砖”，做全球治理体系改革的引领者。我们要建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者

■ 中方愿同金砖各国一道，开创“大金砖合作”高质量发展新局面，共同推动构建人类命运共同体

本报俄罗斯喀山10月23日电 （记者姜赟、胡泽曦）当地时间10月23日上午，金砖国家领导人第十六次会晤在喀山会展中心举行。俄罗斯总统普京主持会晤。中国国家主席习近平、巴西总统卢拉（线上）、埃及总统塞西、埃塞俄比亚总理阿比、印度总理莫迪、伊朗总统佩泽希齐扬、南非总统拉马福萨、阿联酋总统穆罕默德等出席。

习近平首先出席小范围会议。

习近平欢迎新成员加入金砖大家庭以及邀请多个国家成为金砖伙伴国。习近平指出，扩员是金砖发展史上的重要里程碑，也是国际格局演变的标志性事件。金砖国家走到一起，是基于共同追求，顺应世界和平和发展大势。当前，世界百年变局加速演进，既有多极化的新局，也有“新冷战”的危局。金砖国家要把握历史机遇，展现历史主动，坚守开放包容、合作共赢的初心使命，顺应全球南方崛起大势，坚持求同存异，同心同德，进一步凝聚金砖国家共同价值，维护金砖国家共同利益，促进金砖国家联合自强，把金砖打造成促进全球南方团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。

习近平强调，世界越是动荡，我们越要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，淬炼金砖成色，展现金砖力量。要发出和平之声，倡导对话而不对抗、结伴而不结盟的新型安全。要共谋发展之路，倡导普惠包容的经济全球化，坚守共同发展的大道。要夯实合作之基，深化农业、能源、矿产、经贸等传统领域合作，拓展绿色低碳、人工智能等新兴领域合作，维护贸易投资和金融安全。

随后，习近平出席大范围会议，就未来金砖发展发表重要意见，提出五点建议。

习近平强调，当前，世界进入新的动荡变革期，是任由世界动荡不安，还是推动其重回和平发展的正道，面临关键抉择。时代的风浪越大，我们越要勇立潮头，以坚韧不拔之志、敢为人先之勇、识变应变之谋，共同谱写“大金砖合作”高质量发展新篇章。

——我们要建设“和平金砖”，做共同安全的维护者。只有践行共同、综合、合作、可持续的安全观，才能走出一条普遍安全之路。要坚持“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，推动乌克兰危机局势尽快缓和。推动加沙地区尽快停火，为全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题不懈努力。

——我们要建设“创新金砖”，做高质量发展的先行者。要紧跟新一轮科技革命和产业变革的时代步伐，培育新质生产力。中方新近成立中国—金砖国家人工智能发展与合作中心，将建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，欢迎各方积极参与。

——我们要建设“绿色金砖”，做可持续发展的践行者。中国电动汽车、锂电池、光伏产品等优质产能，为世界绿色发展提供了重要助力。中方愿同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作，推动全产业链“绿色化”发展，充实合作“含绿量”，提升发展“含金量”。

——我们要建设“公正金砖”，做全球治理体系改革的引领者。国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后。要践行真正的多边主义，坚持共商共建共享的全球治理观，以公平正义、开放包容为理念引领全球治理改革，提升全球南方国家的代表性和发言权。促进金融基础设施互联互通，维护高水平金融安全，做大做强新开发银行，推动国际金融体系更好反映世界经济格局变化。

——我们要建设“人文金砖”，做文明和合共生的倡导者。加强治国理政经验交流，倡导不同文明包容共存。中方提出的金砖数字教育合作倡议已经落地，将实施金砖数字教育能力建设计划，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心，为1000名教育管理人员和师生提供培训机会。

习近平最后强调，中方愿同金砖各国一道，开创“大金砖合作”高质量发展新局面，共同推动构建人类命运共同体！（全文见第二版）

与会领导人围绕“加强多边主义，促进公正的全球发展和安全”主题，就金砖合作及共同关心的重大国际问题深入交换意见。

领导人们积极评价金砖合作机制发展及其为应对全球性挑战发挥的重要作用，认为金砖国家人口众多、资源丰富，发展潜力巨大，感召力和国际影响力日益提升，成为多边主义的典范。金砖国家应该秉持金砖精神，加强团结协作，深化“大金砖”战略伙伴关系，强化政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化和世界可持续发展，进一步提升全球南方在国际事务中的话语权和代表性，推动构建更加公正合理的国际秩序。坚定捍卫多边主义，维护联合国在国际体系中的核心作用，支持联合国在人工智能等全球治理中发挥重要作用。致力于通过对话协商以和平方式解决争端，支持一切有助于和平解决危机的努力，尊重各国合理安全关切。推动现有国际经济金融架构改革，将新开发银行打造成21世纪新型多边开发银行。赞赏联合国大会通过中方提出的“文明对话国际日”相关决议，呼吁尊重世界文明多样性，加强不同文明之间的交流互鉴。

会晤发表《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》，宣布设置金砖伙伴国。

会晤期间，金砖国家领导人还听取了新开发银行行长罗塞芙等金砖机制负责人工作汇报，并集体合影。

蔡奇、王毅等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 01 版）

(责编：刘叶婷、张悦)