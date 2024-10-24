本报记者 徐 馨 刘仲华

10月17日，人们在德国法兰克福书展上参观中国联合展台。

新华社记者 张 帆摄

10月17日，参观者在德国法兰克福书展中国联合展台翻阅图书。

新华社记者 张 帆摄

10月20日，为期5天的第七十六届法兰克福书展在德国法兰克福会展中心闭幕。本届书展上，来自90余个国家和地区的4300多家参展商展示了丰富多彩的图书、期刊以及文创产品等。多家中国出版商携优秀图书亮相，举办系列图书发布仪式、中外出版机构签约仪式等活动，展示了中国图书出版业的最新成果。

“有助于各国读者加深对中国的了解”

走进法兰克福会展中心，580平方米的中国联合展台格外醒目。蜡染、工笔条屏、当代城市风貌等展陈设计，营造出浓浓的中国风，吸引许多读者驻足。

本届书展上，中国图书进出口（集团）有限公司组织近70家国内出版机构参展，共展出3500多种图书，重点展示版贸图书1000多种。在中国联合展台中央，摆放着《习近平谈治国理政》第一卷至第四卷多语种版，《习近平著作选读》第一卷、第二卷和“足迹”系列图书等。

书展期间，中方举办了《习近平谈治国理政》第四卷德文版读者交流会。据中国国际图书贸易集团有限公司总经理谢刚介绍，今年是《习近平谈治国理政》出版发行10周年。自2014年10月《习近平谈治国理政》多语种图书在法兰克福书展首发以来，《习近平谈治国理政》引发很多德国读者的积极反响。德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文认为，《习近平谈治国理政》详细阐述了习近平主席提出的构建人类命运共同体等重大理念，还论述了如何完善全球治理和践行真正的多边主义，“这有助于各国读者加深对中国的了解”。

浙江大学出版社举办了“新思想在浙江的萌发与实践”丛书英文版签约及西班牙文版新书首发式。国际知名学术出版集团施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平认为，这套丛书有助于全球读者深入了解中国改革开放和发展的成功经验。人民日报出版社展出的《习近平用典》等图书也受到海外读者关注。

法兰克福书展主席于尔根·博斯在中国联合展台开幕当天前来参观。他对本报记者表示，中国联合展台的展品富有特色，新作品、新创意层出不穷。“今天的中国出版机构不仅是重要的版权购买方，还是重要的版权输出方。中方的参与对法兰克福书展非常重要。未来，法兰克福书展在聚焦中国传统出版物的同时，还将关注中国在影视、人工智能等领域的发展成果。”

“从长远来看，中国是我们最重要的合作伙伴”

作为全球规模最大的图书出版行业展会之一，法兰克福书展是各国出版机构展示出版与创新成果、增进行业交流的重要平台。书展期间，中国出版机构与外方积极开展版权交流与合作。

三联书店和施普林格·自然集团合作推出中国历史学家李学勤的代表作之一《中华古代文明的起源》英文版。湖南少年儿童出版社的《中国非遗》系列发布中意双语新书。广东教育出版社与加拿大皇家柯林斯出版集团达成《中国人的文化常识课》丛书的多语种版权输出合作。凤凰出版传媒集团旗下译林出版社举办了《三体》图像小说国际版权推介会。

中国当代学术成果受到国际专业学术出版机构的关注。外语教学与研究出版社与泰勒·弗朗西斯集团举办“外语学科核心话题前沿研究文库”合作签约仪式。这套文库涵盖61部图书，是翻译学、跨文化研究等领域的一套大型原创学术书系。清华大学出版社与泰勒·弗朗西斯集团共同发布《走近清华简（增补版）》英文版，该书对进一步认识先秦古籍原貌等具有重要学术价值。

泰勒·弗朗西斯集团全球图书业务总裁贝谨立对本报记者表示，近20年来，人们不仅看到中国经济向前发展，还看到中国已成为世界上重要的学术研究内容产出国，越来越多的中国高校跻身国际一流大学梯队。“从长远来看，中国是我们最重要的合作伙伴。与中国高校、学者紧密合作，将英语世界优秀研究成果带到中国、把中国当代优秀学术成果介绍给世界，是我们肩负的重要责任。”

近年来，泰勒·弗朗西斯集团和中国社科文献出版社合作的英文版“中国视角”丛书已达300册；施普林格·自然集团平均每年出版近1000本中国学者的学术专著。此次书展期间，中华书局与施普林格·自然集团签约出版《从地中海到黄河——希腊化文明与丝绸之路》系列图书英文版。汤恩平表示，此次合作证明了彼此对追求卓越学术、提升出版物影响力的承诺。“这项协议不仅将我们两个出版机构联系在一起，更是将文明和时代联系在一起，进一步促进双方对彼此的理解。”

“书展为我们提供了直接交流的平台”

书展上，记者看到许多年轻人排着长队，耐心等待进入心仪的出版社专区选书或与作家见面。包括企鹅兰登、邦尼尔等国际大型出版集团在内的64家参展商在本届书展上开设年轻人专区，以吸引更多年轻人走近图书、阅读图书。

法兰克福书展创立于1949年，如何吸引年轻读者参与、积极拥抱新技术是主办方和参展商共同思考的问题。法兰克福书展交流与事业部副总监托尔斯滕·卡西米尔对本报记者表示：“新一代的年轻人不仅是读者，还具有‘粉丝’性质，这让我们看到了图书出版业巨大的活力和增长点。我们在本届书展上专为年轻人开设了8000平方米的新展厅，以更好满足年轻读者的阅读习惯和喜好。”

《理解深度学习》《计算机视觉基础》《数据的秘密生活》《负责任的人工智能》……从世界知名高校出版社展示的新书到主题沙龙，人工智能等科技话题是书展的一大热点。德国联邦政府文化和媒体专员克劳迪娅·罗特在书展期间的一场小组讨论中说：“人工智能在过去几年取得长足发展，已经成为一种强大的工具，它带来了速度、效率以及令人印象深刻的成果。与此同时，必要的监管对行业可持续发展至关重要。”

卡西米尔对本报记者说：“从法兰克福书展到北京国际图书博览会，书展为我们提供了直接交流的平台。这种基于开放和探索精神的跨文化交流的重要性怎么评价都不为过。”

(责编：刘叶婷、张悦)