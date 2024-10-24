本报记者 李嘉宝

穆凤玲接受本报采访中。

刘耀阳摄

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她在不惑之年开始学习汉语，经过多年努力后成为俄罗斯知名翻译家、汉学家和出版家；她曾参与《习近平谈治国理政》《习近平关于全面深化改革论述摘编》等重要文献俄文版的翻译，并翻译多部中国文学著作；她积极推动中俄出版界、学术界的交流合作，获得中国出版业面向海外的最高奖项——中华图书特殊贡献奖……她是圣彼得堡国立经济大学中国与亚太地区研究中心科学主管、俄中友好协会圣彼得堡分会副主席穆凤玲（Olga Migunova）。近日，本报记者在北京对她进行了专访。

“俄中两国历史交往源远流长”

前不久，穆凤玲在北京参加了纪念孔子诞辰2575周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第七届会员大会。作为国际儒学联合会理事会理事，穆凤玲对孔子及儒家思想兴趣浓厚，并进行了长期深入研究。

“提到孔子，就会谈到中国。”穆凤玲说，孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想，是中国传统文化的重要组成部分。而且，中国人善于“古为今用”，从优秀传统文化中吸取智慧和力量。今天，孔子的一些主张仍然影响着中国社会的发展。

穆凤玲还指出，孔子的教育思想与哲学理念是全人类的共同财富。

近日，金砖国家领导人第十六次会晤在俄罗斯喀山举行。据俄媒报道，一尊高约2.5米的石制孔子雕像在峰会前夕亮相喀山，被视为俄中友好的象征之一。

在穆凤玲看来，儒家思想是一种关于如何生活的学说。它强调人与人、人与社会、人与自然之间的和谐关系，其中蕴藏着解决当代全球性挑战的重要启示，因此能够吸引来自不同地域、有着不同文化背景的人们，并在世界范围内产生深远影响。

据记载，俄罗斯文学泰斗托尔斯泰与孔子有着不解之缘。在托尔斯泰1884年的日记中，有他研读孔子及其学说情况的多处记录。托尔斯泰还写下两篇著名论文《论孔子的著作》和《论<大学>》，为俄中文明交流互鉴写下一段佳话。

“俄中两国都具有悠久的历史、灿烂的文化，为丰富世界文化宝库已经并将继续作出重要贡献。如果没有俄罗斯的文学和音乐，如果没有中国的造纸术、丝绸、瓷器和印刷术，世界文化将难以想象。”穆凤玲说，“俄中两国历史交往源远流长，两国文学家、艺术家对美和道德的追求有共通之处。今天，随着俄中关系的深入发展，双方民众对彼此文化的兴趣与日俱增，对优秀戏剧、电影、翻译文学的需求越来越大。我很高兴参与其中，尽己所能作出贡献。”

“观察中国的发展是非常重要的事情”

“我43岁才开始学习汉语，起步比较晚。”穆凤玲说。回顾她开启并坚持汉学研究及俄中互译的经历，穆凤玲用“并不容易”来形容。

20世纪90年代，航空工程专业出身的穆凤玲对汉语和中国文化产生了兴趣。彼时，中国进一步深化改革开放，经济社会快速发展。“我希望能进一步了解中国、走近中国，寻找更多实现人生梦想的机会。”她说。

穆凤玲的想法得到了家人的支持。她先是到北京语言大学学了3年汉语，回国后开始研究中国哲学著作并进行翻译。之后，她再次来到北京，作为外国专家在中共中央编译局工作。

2017年，中共十九大在北京召开，引起国际社会广泛关注。穆凤玲参与了十九大报告的俄文翻译工作。“那次经历给我留下了深刻的印象。”她坦言，“翻译是一个复杂的过程，并不是把每个中文字词转化成对应的俄文单词这么简单。翻译是一项需要智慧的工作，译者需要对汉语、中国的文化及发展状况有深刻的理解和认识。”

穆凤玲还参与了2012—2018年全国人大会议、中共十八届四中至六中全会等中央文献的翻译工作。此外，她还参与翻译了《习近平谈治国理政》《习近平关于全面深化改革论述摘编》《中国共产党党史》等著作。多年来，穆凤玲陆续在多家中外学术期刊发表论文，深入研究中国传统文化与当代社会发展。同时，她还翻译了不少中国文学作品。

“观察中国的发展是非常重要的事情。”穆凤玲说，“这些年，我有机会来到中国，在这里工作生活，开展翻译及研究工作，有很多难以忘怀的经历。现在，我担任俄中友好协会圣彼得堡分会副主席，推动俄中友好合作是我的主要工作。我会把中国的发展故事介绍给更多俄罗斯人。”

近年来，穆凤玲活跃在俄中文学、教育及出版交流合作中。今年6月，穆凤玲获得第十七届中华图书特殊贡献奖，这是中国出版业面向海外的最高奖项。

“人类命运共同体理念对世界意义重大”

今年是中俄建交75周年，也是“中俄文化年”。一段时间以来，“中俄文化年”框架下的数百项人文交流活动涵盖文物展览、电影展映、舞台艺术表演、青年文化创意交流等领域，丰富了两国民众的文化生活，促进了对彼此的了解和认知。

“在文明交流互鉴中遇见彼此，这是令人高兴的事。”穆凤玲说，“每一种文明、每一种文化都有值得学习借鉴的地方。文化交流是双向的，是互动的，是需要分享的。我们既是学生，又是老师。”

中国提出全球文明倡议，提议设立文明对话国际日，为共同推动人类文明不断进步贡献中国智慧。穆凤玲认为，全球文明倡议旨在以文明为桥梁，解决国与国之间的复杂问题，推动构建人类命运共同体。

作为致力于研究中国传统文化的资深汉学家，穆凤玲认为，人类命运共同体理念中蕴含着中国古代“与邻为善”的传统智慧。

“《论语》曰，‘四海之内皆兄弟也’。在全球化时代，全人类命运与共，风险共担。”穆凤玲说，人类命运共同体理念对世界意义重大，它强调了全人类在安全与发展上不可分割的紧密联系，是国际关系理论的一次重大创新。“我们应当从中获得启发，通过贸易、旅游、文化等多方面的交流合作，增进国家间、民众间的友谊，实现更多面对面、心连心的沟通，让积极的正能量循环往复。”

国之交在于民相亲。民相亲，关键在于青年之间的交往。当前，中俄青年文化交流活力迸发。同时，金砖国家合作框架下青年领域的机制化活动不断丰富，为包括中俄青年在内的多国年轻人搭建起交流合作的平台。

“文化交流要从年轻一代开始。我始终认为，在青少年时代，没有什么比目睹另一种文化更好的事情了。”穆凤玲说，“青年人的创造力需要得到认可和引导。我们应当创造更多条件，通过电影、文学、国际会议、博物馆展览等多种形式，推动青年之间的交流合作，用他们的创造力、生命力进一步拉近彼此之间的距离。未来，希望更多俄罗斯学生、中国学生能有机会到对方国家学习交流，交到新朋友，成为促进俄中友谊的使者。”

(责编：刘叶婷、张悦)