人民网里约热内卢10月20日电（记者陈海琪）当地时间10月20日晚，浙江省青田县经贸合作洽谈会（巴西里约站）在里约热内卢举行，百余名里约侨胞和巴西各界友好人士齐聚一堂，共同商讨青田县经济发展和对外交流合作新机遇。中共青田县委书记林霞、中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育和浙江省侨联副主席兼巴西华人文化交流协会荣誉主席尹霄敏出席洽谈会并致辞。

林霞对青田的概况、历史以及近年来经济社会发展情况进行介绍。她表示，近年来青田县深入实施 “五大战略”，加快建设“四县一地”，GDP历史性迈上300亿元人民币大关。她认为，华侨是青田发展最为倚重的力量，青田为华侨搭建了集聚集群的产业平台、内外联动的开放平台、共建共享的共富平台、优质高效的服务平台，希望用好“华侨第一资源”优势，深化华侨贸易一体化改革，加快侨贸、侨资、侨智、侨服“四侨联动”，实现华侨回乡投资兴业和家乡跨越发展双赢局面。

浙江省青田县委书记林霞在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，此次洽谈会体现了青田作为著名侨乡，跨越山海，凝聚侨心，汇聚侨力，致力于打造世界青田的气魄和胸襟。总领馆希望里约侨界特别是青田籍侨胞，积极发挥扎根巴西、融通中外的优势，以侨为“桥”，齐心协力，奋发进取，为青田的经济社会发展和对外交流作出新的更大贡献。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

尹霄敏表示，青田侨胞富有“敢为天下先”的精神。巴西的青田侨胞在各自的领域奋力拼搏，引领中国的产品、文化走向巴西、走向世界，在推动中巴经贸文化交流等方面发挥了重要作用。巴西侨胞将继续发挥桥梁作用，推动中巴合作走向更深层次，实现互利共赢。

浙江省侨联副主席兼巴西华人文化交流协会荣誉主席尹霄敏在活动现场致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西华人文化交流协会代主席彭建波、里约华人联谊会会长陈秉文、巴西里约中国和平统一促进会代会长詹慧华、巴西中国和平统一促进会会长张小春、巴西米纳斯州和平统一促进会会长叶新锋、巴西中国浙江商会会长郑侠茂等侨界代表分别介绍了各自社团的发展情况，并表示愿意为家乡的建设增光添彩。

在洽谈会期间，林霞为里约的8个公共海外仓授牌。此外，洽谈会上还举行了咖啡产业供应链合作、时尚休闲产业合作、入驻义乌青田大厦、入驻侨博广场、温泉小镇项目、中巴文化交流等6个项目的签约仪式。

青田县委书记林霞为公共海外仓授牌。人民网记者 陈海琪摄

企业家在活动现场参与项目签约仪式。人民网记者 陈海琪摄

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