人民网里约热内卢10月21日电 （记者陈海琪）当地时间10月21日，由浙江省青田县委书记林霞率领的青田县经贸考察团到访里约，并与巴西中国浙江商会举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西中国浙江商会会长郑侠茂出席座谈会并致辞。

林霞强调，正是凭借着拼搏进取精神，一代代在巴西的青田侨胞在事业上取得了辉煌成就。在新时代，希望巴西的青田侨胞们继续保持创新精神，在发展过程中不断调整思路，灵活应对社会的发展变化。她表示，期待通过此次座谈能和当地侨胞们有更多的交流与合作，也希望侨胞们时常回到家乡，了解故乡发展，帮助故乡建设。

浙江省青田县委书记林霞在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育表示，青田籍侨胞在巴西勤劳奋斗，积极融入当地社会，不仅为巴西的经济和社会发展作出了重要贡献，也为中巴两国的友好交往架起了桥梁。此次考察团带来了家乡的亲切问候，也带来了最新的发展资讯。这不仅体现了家乡人民对侨胞们的关心与牵挂，更为大家在海外发展提供了强大的后盾和支持。中国驻里约总领馆将一如既往地为侨胞提供全方位的支持和服务，维护侨胞的合法权益，帮助解决遇到的困难和问题。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

郑侠茂表示，巴西中国浙江商会自成立以来，高举爱国爱侨的旗帜，大力构建和谐侨社，积极参与慈善事业，扎实推进中巴两国经贸文化交流。目前巴西中国浙江商会已在巴西九大主要城市设立了分会，每个分会在当地经济发展中都发挥了重要作用。他表示，希望以此次座谈为契机，与青田县各部门加强工作联系，加大合作力度，为青田的建设贡献力量。

巴西中国浙江商会会长郑侠茂在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西中国和平统一促进会会长张小春，里约华人联谊会荣誉会长孙华凯，巴西华人文化交流协会荣誉会长尹霄敏，巴西中国浙江商会永久荣誉会长叶新锋、荣誉会长郑侠俊、监事长林必茂、执行会长陈翔广、常务副会长叶素康等五十余名浙江籍侨领侨胞出席了此次座谈。巴西中国浙江商会秘书长陈式凯主持座谈。

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