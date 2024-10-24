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首届迪拜论坛在阿联酋举行

2024年10月24日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社迪拜10月23日电（记者段敏夫 温新年）首届迪拜论坛23日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行，中国公共外交协会会长吴海龙、中国驻阿联酋大使张益明、中国驻迪拜总领事欧渤芊、阿联酋经济部次长阿卜杜拉·萨利赫和迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·卢塔等1500余名中外嘉宾出席活动。

　　吴海龙在开幕致辞中说，在走独立自主的发展道路、坚决维护国家主权安全和发展利益的追求上，中阿两国相互依靠；在实现民族振兴、人民幸福、夯实可持续发展基石的道路上，中阿两国相互成就；在促进经济全球化与国际合作、应对共同挑战、构建中阿命运共同体和人类命运共同体的过程中，中阿两国相互扶持，多领域合作成果丰硕，堪称典范。

　　张益明表示，中国和阿联酋是全面战略伙伴，也是志同道合的好朋友，更是守望相助的好兄弟。中国是阿联酋第一大贸易伙伴，阿联酋是中国在阿拉伯地区的第一大非石油贸易伙伴，共同的价值观、相似的发展使命和心心相印的民间友好把两国紧密地联结在一起。

　　欧渤芊告诉新华社记者，中阿双方坚持构建开放包容的“朋友圈”，坚持创新和绿色发展理念，携手走过了不平凡的发展历程。希望通过迪拜论坛为两国各界人士共话友谊、共谋发展搭建桥梁，推动拓展新兴领域合作，促进实现共同发展。

　　萨利赫表示，今年适逢阿中两国建交40周年。过去40年，双边合作在各领域取得丰硕成果。展望未来，阿联酋愿同中方一道进一步加强在经贸、投资、人文、教育和创新等领域的合作，为两国人民创造更加繁荣的未来。卢塔表示，阿联酋是中国在阿拉伯地区的最大出口市场和最大投资目的地，迪拜商会愿同中方进一步深化“一带一路”合作。

　　本届迪拜论坛由中国驻迪拜总领馆、中国公共外交协会、迪拜政府媒体办公室和迪拜商会联合主办，以“携手四十载，共谋新发展”为主题，旨在为进一步推动双边务实合作、促进人文交流搭建公共平台。

(责编：王禹蘅、张悦)

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