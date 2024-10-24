新华社贝鲁特10月23日电（记者王尚 谢昊）黎巴嫩真主党23日说，该组织当天向以色列第一大城市特拉维夫发射了数枚火箭弹。

黎巴嫩真主党当天发表声明说，袭击目标是特拉维夫郊区一个军工厂，火箭弹“直接命中目标”。据以色列媒体报道，特拉维夫全城拉响防空警报，城市上空可见防空系统拦截“发射物”后留下的烟雾。

真主党同日确认该组织执行委员会负责人萨菲丁死于以色列的空袭，但没有透露萨菲丁的死亡时间和地点。此前一天，以军宣布本月初对位于黎巴嫩首都贝鲁特南郊的真主党情报总部实施精准空袭，萨菲丁、真主党情报总部指挥官哈齐玛等数十名真主党成员在空袭中死亡。真主党领导人纳斯鲁拉9月27日在以军空袭中死亡后，萨菲丁被认为是纳斯鲁拉的继任者。

另据黎巴嫩国家电视台报道，以色列23日下午至晚间对贝鲁特南郊发动至少10次空袭，其中一次袭击目标是黎巴嫩“广场”电视台的办公楼。

黎公共卫生部23日公布的统计数据显示，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩境内造成2574人死亡、超过1.2万人受伤。

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