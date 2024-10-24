新华社安卡拉10月23日电（记者熊思浩）土耳其国防部长居莱尔23日晚说，库尔德工人党当天对土耳其航空航天工业公司一个工厂实施了恐怖袭击。

居莱尔在首都安卡拉举行的记者会上说，土军方决不会停止追捕库尔德工人党武装人员，直至消灭最后一名“恐怖分子”。

据土耳其NTV电视台报道，几名恐怖分子当天乘车到达土耳其航空航天工业公司位于安卡拉省卡赫拉曼卡赞区的一个工厂门口，随后与工厂保安人员发生交火，部分恐怖分子设法进入大楼。电视画面显示，有武装直升机在工厂上空盘旋。大量安全部队、消防和医疗救护人员被派往现场。

土耳其内政部长耶尔利卡亚在恐袭事发地举行的记者会上说，此次恐袭事件已造成5人死亡、22人受伤，其中2人伤势严重。另有一男一女两名恐怖分子被击毙。耶尔利卡亚说，“恐袭很可能是库尔德工人党实施的”。

遭袭的土耳其航空航天工业公司是一家国有大型国防企业。目前，库尔德工人党尚未对这一事件做出回应。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。近年来，土耳其军队多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德武装。

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