新华社加沙10月23日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室23日发表声明说，以色列军队过去19天内对加沙地带北部杰巴利耶难民营及周边地区展开的行动已造成超过770人死亡。

声明说，以军的持续行动还造成超过1000人受伤，数十人失踪，数千民众被迫撤离。由于以军行动对医疗系统的打击，加之医疗用品严重短缺，许多伤者和病患无法及时接受医治。

以色列国防军23日发表声明说，以军继续在杰巴利耶地区开展行动，打死多名武装分子并找到武器。以军还逮捕了数十名武装分子。

以色列国防军本月6日曾发表声明说，杰巴利耶地区存在武装分子及其基础设施，哈马斯正努力重建在该地区的作战能力。声明说，以军5日至6日夜间开始在杰巴利耶地区的军事行动，行动将持续下去“直到实现目标”。

据巴勒斯坦加沙地带卫生部门23日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成近4.3万巴勒斯坦人死亡、逾10万人受伤。

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