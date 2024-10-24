人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

哈马斯：以军在杰巴利耶地区的行动已致770多人死亡

2024年10月24日08:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社加沙10月23日电（记者黄泽民）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室23日发表声明说，以色列军队过去19天内对加沙地带北部杰巴利耶难民营及周边地区展开的行动已造成超过770人死亡。

　　声明说，以军的持续行动还造成超过1000人受伤，数十人失踪，数千民众被迫撤离。由于以军行动对医疗系统的打击，加之医疗用品严重短缺，许多伤者和病患无法及时接受医治。

　　以色列国防军23日发表声明说，以军继续在杰巴利耶地区开展行动，打死多名武装分子并找到武器。以军还逮捕了数十名武装分子。

　　以色列国防军本月6日曾发表声明说，杰巴利耶地区存在武装分子及其基础设施，哈马斯正努力重建在该地区的作战能力。声明说，以军5日至6日夜间开始在杰巴利耶地区的军事行动，行动将持续下去“直到实现目标”。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门23日发布的数据，去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成近4.3万巴勒斯坦人死亡、逾10万人受伤。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部