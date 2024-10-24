人民网里约热内卢10月22日电 （记者陈海琪）10月22日，中国侨联副主席高峰率领的中国侨联代表团一行来到巴西里约热内卢看望侨胞，并举行座谈会。中国驻里约总领馆副总领事王尉育、巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会长张小春出席座谈会并致辞。

王尉育介绍了巴西全国、领馆领区以及巴西华侨华人的基本情况。他表示，总领馆和侨团需要共同努力，做好侨务工作，创新工作方式方法，搭建更好的工作平台，吸引新生代投身侨胞群体服务工作。他强调，总领馆希望通过与侨联的紧密合作，促进资源共享，继续推动国内企业、高校与组织的整合，以“侨”为纽带，助力海内外青年建立实质性的连接，产生彼此吸引、共同进步、积极互动的情感和利益纽带。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

高峰表示，侨联的使命是为侨服务，帮助华侨华人在异国生存与发展。其此次访问巴西的主要目的是与巴西的侨胞深入交流，倾听侨胞对侨务工作的意见与建议。他鼓励侨胞积极参与到各类文化交流活动中，并呼吁侨胞在海外积极融入当地社会，促进中巴友好交流，成为文化交流的民间使者。

中国侨联副主席高峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春介绍了巴西和统会的发展情况，表示巴西和统会在促进国家统一，维护民族团结，传播中华文化，促进两岸交流，参与慈善救助等方面做了大量的工作。他说，巴西和统会在总领馆和中国侨联的大力指导下，将继续发挥 “民间大使”的优势，整合资源，内引外联，实现海外侨胞住在国和祖国双方互利共赢，互惠合作，成果共享。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

巴西里约华人联谊会会长陈秉文、巴西华人文化交流协会代主席朱毅明、巴西里约中国和平统一促进会代会长詹慧华、巴西中国浙江商会会长郑侠茂、巴西里约广东同乡会会长陈锡钦、巴西中国安徽商会会长魏贵德在座谈会上发言。他们表示，此次代表团的到访不仅带来了祖国的关怀与温暖，更是对侨胞们在海外弘扬中华文化工作的高度认可与支持。他们希望以此为契机，继续加强与国内各方面的联系，深化文化合作，推动中巴文化交流，为增进两国人民的相互理解和友谊作出更大贡献。

中国驻里约总领馆副领事曾粲，巴西中国和平统一促进会永久荣誉会长尹楚平、王俊晓，第一常务副会长王申晓，台胞代表陈碧云等参加了此次座谈。座谈会由巴西和统会执行会长林海平主持。

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