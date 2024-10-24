人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

AIPPI世界知识产权大会通过《2024年AIPPI杭州决议》

2024年10月24日08:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社杭州10月23日电（记者王俊禄、黄筱）10月22日，为期4天的2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会在杭州闭幕。大会执委会会议审议通过的《2024年AIPPI杭州决议》，将成为相关国际组织和各国政府制定知识产权法律政策的重要参考。

　　4天来，来自全球92个国家和地区的约2300名知识产权界人士汇聚杭州，围绕“知识产权的平衡保护与创新发展”这一大会主题，开展了约百场交流活动，广泛凝聚合作共识、激发创新活力。

　　《2024年AIPPI杭州决议》是大会的核心成果之一。这一决议包括“披露要求及不遵守后果的国际协调”“包含非显著性表述的组合商标的冲突”“著作权领域的戏仿抗辩”“无端的知识产权侵权指控”四个研究专题，涉及专利、商标、著作权、权利行使等领域。

　　据介绍，《2024年AIPPI杭州决议》将于会议闭幕约两周后正式发布，并提交世界知识产权组织（WIPO）、世界贸易组织（WTO），以及世界主要国家和地区的立法机关、知识产权行政管理机关和司法机关等，成为相关国际组织、各国政府制定知识产权法律和政策的重要参考。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部