新华社杭州10月23日电（记者王俊禄、黄筱）10月22日，为期4天的2024年国际保护知识产权协会（AIPPI）世界知识产权大会在杭州闭幕。大会执委会会议审议通过的《2024年AIPPI杭州决议》，将成为相关国际组织和各国政府制定知识产权法律政策的重要参考。

4天来，来自全球92个国家和地区的约2300名知识产权界人士汇聚杭州，围绕“知识产权的平衡保护与创新发展”这一大会主题，开展了约百场交流活动，广泛凝聚合作共识、激发创新活力。

《2024年AIPPI杭州决议》是大会的核心成果之一。这一决议包括“披露要求及不遵守后果的国际协调”“包含非显著性表述的组合商标的冲突”“著作权领域的戏仿抗辩”“无端的知识产权侵权指控”四个研究专题，涉及专利、商标、著作权、权利行使等领域。

据介绍，《2024年AIPPI杭州决议》将于会议闭幕约两周后正式发布，并提交世界知识产权组织（WIPO）、世界贸易组织（WTO），以及世界主要国家和地区的立法机关、知识产权行政管理机关和司法机关等，成为相关国际组织、各国政府制定知识产权法律和政策的重要参考。

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