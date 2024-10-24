人民网迪拜10月23日电 （记者管克江）10月19日，“美丽中国”摄影图片展及工作坊在有“蓝色之城”美誉的摩洛哥著名旅游景点舍夫沙万古堡开幕。

舍夫沙万是摩洛哥西北部一座山城，蓝色民居依山而建，鳞次栉比，蔚为大观。其古堡始建于1471年。活动主办方拉巴特中国文化中心执行主任胡娅丽表示，中摩都有悠久的历史文化传统。在舍夫沙万古堡举办中国文化展示活动，意义更不寻常。希望双方进一步加强沟通合作，拓展活动内容和形式，让文化交流互鉴走深走实。活动共同主办方麦迪克-菲尼迪克即时行动协会会长穆贾希德表示，本次活动有助于文明交流对话，使摩洛哥成为和平包容之地。

活动主办方致辞。拉巴特中国文化中心供图

从一幅幅精美图片中，摩洛哥民众可以欣赏到庐山、三清山、龙虎山、鄱阳湖等景点的壮丽景象，古村落、古建筑和现代都市生活相映成趣的精彩瞬间，赣剧、傩舞、鲤鱼灯、擂茶、舞草龙等非遗经典，以及青花瓷、海昏侯遗址出土的马蹄金等典藏珍品。

两位青年试穿中国古代服装。拉巴特中国文化中心供图

工作坊更是亮点纷呈：在茶艺区，大家在茶艺师带领下，体验沏茶、饮茶之道；在剪纸区，孩子们用一把小小的剪刀，将红纸变成栩栩如生的图案；在戏剧脸谱区，观众们绘制了属于自己的脸谱；在中国书法区，大家在水墨晕染间重拾书写的乐趣；在汉服体验区，年轻人纷纷身着中国传统服饰拍照留念，记录下“穿越”中国古代的优雅瞬间；在VR体验区，人们通过佩戴VR眼镜，沉浸式体验中国古代建筑、街市和风景……

中国文化产品介绍。拉巴特中国文化中心供图

小小书法家。拉巴特中国文化中心供图

舍夫沙万当地民众梅尔齐基说：“我在拉巴特中国文化中心的社交媒体账号上看到了展览预告，立刻决定参加。这是近距离了解中国文化的好机会！”高中生布杜马说:“互动活动让我感到非常惊喜。从剪纸、给京剧脸谱上色到制作中国灯笼，从尝试中国书法到试穿中式服装，这样的活动不仅富有趣味，而且能帮助我们拓宽对不同文化的理解。”

据介绍，本次活动将持续至10月31日。

一起学书法。拉巴特中国文化中心供图

专心致志学剪纸。拉巴特中国文化中心供图

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