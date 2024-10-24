联合采访团成员在亿航智能设备有限公司参观。

本报记者 蒋雨师摄

微网优联自主设计的七轴仿真机械臂。

新都区委宣传部供图

联合采访团成员在云南民族村体验民俗活动。

徐 俊摄

联合采访团成员在五粮液集团参观。

本报记者 蒋雨师摄

联合采访团成员在谷雨公司体验中华传统文化。

本报记者 蒋雨师摄

天府总部商务区风光。

四川天府新区融媒体中心供图

广东广州提质扩能添活力——

以新质生产力打造未来城市

本报记者 于 洋

珠江之畔，高楼林立；新兴产业，活力涌动。

9月2日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员来到广东广州，近距离感受发展新质生产力带来的澎湃活力。

位于广州黄埔区的亿航智能设备有限公司展厅里，展示着一架架飞行器。纯电力驱动、无人驾驶、全备份设计保障飞行安全……每一项技术都让记者们赞赏。

“看到这些科技含量十足的装备，不得不惊叹中国低空飞行器和低空经济的发展成就。”古巴思想传媒集团首席执行官兰迪·法尔肯说。

今年4月，亿航EH216—S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局颁发的生产许可证，成为全球首个获得型号合格证、标准适航证、生产许可证等“三大通行证”的载人无人驾驶eVTOL（电动垂直起降）航空器。

“这意味着这款航空器已具备商业化载人资格和量产资质，‘空中的士’从科幻走向现实。”亿航智能设备有限公司副总裁贺天星说。

官洲岛地处广州珠江航道中段，这个小岛有个更响亮的名字——广州国际生物岛。面积只有1.83平方公里，但岛上集聚着530多家生物医药企业。这里还开通了无人驾驶公交小巴，与无人驾驶环卫车等形成丰富的应用场景。

洪都拉斯《人民权力报》副社长何塞·卡斯特拉尔说：“我非常高兴看到中国的城市将科技、文化、生活融合得如此和谐，我希望将更多发展与建设的经验带回到我们国家。”

四川天府新区践行绿色发展理念——

持续优化城市空间布局

陈炳旭 唐 强

漫步四川天府新区，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员举头四望，山、水、城相映成趣。构建“三纵三横”生态隔离走廊，穿上绿色“外套”的高楼大厦成为近零碳建筑，一个个细节勾勒出这座城市的生态轮廓。

一组数据很有说服力：在天府新区，城乡产业用地占城乡建设用地比重下降到20.6%、城乡居住用地占城乡建设用地比重提高到34.1%、全域生态控制区比例扩大到72.1%。天府新区持续优化生产生活生态空间比例，呈现出“三分山水四分田、三分城市嵌其间”的城市空间布局。

绵延的生态绿道，便于人们游憩休闲、绿色通勤；以人为本的价值导向，搭建出麓湖公园社区、地下综合管廊、天府新区教师共享中心等民生普惠示范场景……“天府新区的规划着眼当下，关注未来。”萨尔瓦多《图片新闻报》政治版编辑兼协调员加布里埃尔·马德里德赞叹连连。

青山秀水的邀约，也推动着这片土地“生态”引“业态”、“风景”变“前景”、“颜值”增“产值”。环绕兴隆湖畔，成都超算中心、成都科创生态岛等错落有致，一批重大项目和国家级创新平台于此落地，开展“基础研究—技术攻关—成果转化—产业培育”全链条创新。

“这里注重科技与发展，又实现了生产生活与自然的和谐，令我印象深刻。这也反映了绿色发展理念。”厄瓜多尔公共媒体公司编导广播部主任迪亚娜·贝尔梅奥说。

四川成都新都区推进智能制造——

科技创新引领新型工业化

本报记者 丁美栋

四川成都新都区，微网优联科技（成都）有限公司近日迎来了2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员。玻璃窗内，智能机器人灵活作业；屏幕上，各项数据实时更新；生产车间里，智慧流水线有序运行……生产作业的自动化程度让记者们赞叹。

微网优联工作人员介绍，作为一家智能安全连接服务提供商，公司打造的智能制造生产线相比传统生产线，效率提升40%，产品质检准确率提升到99.5%以上。

“这里生产的网络通信产品，从上料到出货最快只需约15分钟，便可发往全球各地。”巴西红网总编辑吉奥马尔·普拉特斯称赞，“不愧是‘中国速度’！”

“这家公司生产的药物出口到很多国家和地区，为当地民众带来福祉。”在四川科伦药业股份有限公司，阿根廷靠近出版社总编辑费尔南多·达里奥·罗佩尔托由衷感慨。

作为创新型医药企业，科伦已形成由科伦药业、川宁生物、科伦博泰构成的“品”字形架构运营平台。“共建‘一带一路’倡议为科伦出海提供了难得的发展机遇。”科伦药业负责人说。

新都区在航空、轨道交通、氢能等先进制造业方面，培育了不少“单项冠军”和“小巨人”企业，并瞄准优势产业细分领域，打造了反推短舱、五轴机床等领跑全国的产品。在工业“含绿量”方面，新都区支持发展移动储能、虚拟电厂等技术，形成更多绿色发展增长点。

“我们将积极进取，努力为高质量共建‘一带一路’贡献更多力量。”新都区委书记王忠诚说。

四川成都城厢古城保护历史文化——

古丝路故事续新篇

本报记者 邝西曦

距四川成都中心城区约30公里，坐落着城厢古城。2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员来到这里，听古乐、品香茗、诵诗词，感受古今交汇的丝路魅力。

城厢古城保留了完整的龟背制格局，108处院落散布在4街32巷的老城肌理中。

据中交集团品牌文化部执行部长查长苗介绍，作为城厢古城开发项目的投资控股方，中交集团自2020年开始参与设计、建造和运营，将流域治理与文旅产业相结合，打造“文、旅、商、城”深度融合的项目。

“城厢古城是文物保护利用的典范！”马来西亚《星报》首席商务官莉迪娅·王说。

曾经，蜀道让此地商贾云集，讲述着丝绸之路的繁盛。现在，成都国际铁路港与城厢古城直线距离不到2公里，一趟趟中欧班列往来穿梭，古老丝路迸发新生机。

“站在城厢古城，我仿佛听到古往今来的阵阵驼铃、声声汽笛。”长期关注共建“一带一路”的巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔称赞。

行走城埝街，一座古院落成为亚蓉欧国家（商品）馆特色商品展示区，来自法国、意大利、阿塞拜疆等国家和地区的商品吸引着往来游客。“在城厢古城不仅看到了贸易的往来，也感受到文化的交流。”老挝《社会经济报》总编辑通立·兰萨亚乍说。

四川自贡推动传统产业转型发展——

新兴产业“拔节生长”

陈炳旭 唐 强

翼展16.1米、高4.6米、2吨级商载能力、最大航程2000公里，由四川腾盾科创股份有限公司自主研发的大型无人运输机在四川省自贡市振翅首飞。

自2017年被列为全国首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区以来，自贡持续推动传统产业焕新、新兴产业“拔节生长”。

8月31日，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员来到自贡，体验这座“千年盐都”如何走上高质量绿色转型之路。

过去，自贡以盐化工为代表的传统产业存在耗能高、污染大、利润低等问题。如何推动转型发展？

在未来产业上做文章。自贡主动融入成渝地区双城经济圈氢能产业布局，利用盐卤和天然气资源富集优势，打造千亿级新材料产业集群。积极发展无人机及通用航空产业，构建四川通用航空产业发展重要聚集区。

在高端智能处花心思。推动传统优势产业智能化、绿色化改造升级，支持企业打造智联工厂。加快建设西部科学城自贡科创园、川南渝西科技成果转化中试基地，强化科技创新。

从绿水青山中找出路。积极实施砖瓦企业整合退出、环保A/B级企业创建等深度治理项目，着力推进“无废城市”建设。

截至2023年底，自贡战略性新兴产业产值占规上工业总产值比重提升7个百分点，环境空气质量综合指数连续两年在168个重点城市排名中保持历史最好位次。

增强产业“含新量”“含金量”“含绿量”，如今的自贡，经济社会发展成色更足、质量更高。

云南昆明提高生态治理水平——

彩云之南 生机盎然

《人民论坛》记者 王 爽 本报记者 徐杭燕

滇池被誉为高原明珠。海埂大坝毗邻滇池，是领略云南昆明生态之美的好去处。

昆明多措并举，推动滇池流域水质、水环境、水生态整体提升。滇池度假区按照“三分建七分管、建管并重”的工作思路，着力建设滇池湖滨生态带。

傍晚，西班牙《西班牙报》记者克里斯蒂娜·安德拉德站在海埂大坝上，望着远山与波光粼粼的湖面感叹：“滇池太美了，整个城市和谐美好。”

昆明滇池路七公里大转盘处，“民族大团结”雕塑引人注目，不远处便是云南民族村。造型各异的少数民族建筑、各具特色的民族服饰、热情洋溢的民族舞乐……加纳通讯社首席执行官阿尔贝特·科菲·奥乌苏加入人群，踩着鼓点起舞。他说：“在这里看到了丰富多彩的中国少数民族文化，我能感受到其中的生机与活力。”

刚果（布）刚果通讯社社长奥尔加·蕾切尔·曼古安德扎感慨：“我的国家也有少数民族，中国促进民族团结的做法值得我们学习借鉴。”

昆明国际花卉拍卖交易中心内，900个交易席位几乎坐满，平均4秒就能完成一单交易。经过20多年发展，昆明花拍中心已成为亚洲交易规模最大的花卉拍卖市场。2023年，斗南花卉产业园区实现鲜花交易量135.41亿枝，交易额达135.7亿元。

塞尔维亚《政治报》副总编辑比利亚娜·巴科维奇说：“昆明是一个很棒的地方，我能感受到整个城市积极向上的发展氛围。”

五粮液集团海外市场覆盖60多个国家和地区——

满足人们对高品质生活的追求

张 妮

一块看似普通的灰褐色泥巴，为何被中国国家博物馆永久收藏？在五粮液集团，2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员找到了答案。

在位于四川宜宾市的五粮液明代古窖泥活态保护展馆，保存的古窖泥已有几百年历史，含有大量的微生物，被科技界称为“微生物黄金”，因此2005年被中国国家博物馆永久收藏。

在五粮液501车间，全国劳动模范、酿酒组长屈万聪表示，车间里几百年历史的窖池让他十分珍惜。“窖池虽然不会说话，但哪个要多加曲、哪个要多加粮，我一摸就知道。”屈万聪说。

作为中国浓香型白酒的典型代表，五粮液连续4次荣获“国家名酒”称号，已发展成为一家以酒业为主业，涉及绿色包装、机械制造、智慧物流等领域的特大型国有企业集团，其海外市场覆盖60多个国家和地区。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，五粮液传承弘扬中华优秀传统文化，不断以高质量发展满足人们对高品质生活的追求，让中国美酒飘香世界。

阿根廷《十二页报》总编辑诺拉·维拉斯说：“如果我把五粮液带回家，我的朋友们一定会喜欢。”古巴《格拉玛报》第一副总编辑迪尔伯特·雷耶斯·罗德里格斯表示，此次参访五粮液，让他更了解中国人的生活方式，“中国的酒非常有特色，我感受到了中国文化的独特魅力。”

广州谷雨生物科技有限公司探索植萃功效——

传递中国品牌的文化韵味

张 妮

穿上汉服拍照、体验灯笼制作、探寻自然原材料的护肤功效……2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员走进广州谷雨生物科技有限公司。

“中国文化博大精深，此行让我更了解中国文化。”哥伦比亚《时代报》高级内容编辑奥拉·阿尔瓦雷斯说。

“‘谷雨’源自中华传统文化中的二十四节气，寓意着春雨滋养万物。”广州谷雨生物科技有限公司总裁林雨汀说，“我们公司坚持文化赋能，让品牌成为连接传统与现代的桥梁。”

我国幅员辽阔，气候多样，地理结构复杂，药材资源十分丰富，谷雨公司以中国特色植萃为研发方向，采用高纯度提取和剂型应用技术，对其中的活性物深入研究。

目前，谷雨公司已建立了光果甘草、人参、灵芝、积雪草等中国植萃功效原料库，建造了占地面积超3000平方米的青囊研发中心，打造了集基础研究、原料创新、配方开发、生产工艺、包装工程等的全链条研发平台。

谷雨公司将中华优秀传统文化与现代审美结合，以二十四节气为灵感，以“专利原木瓶盖”作为品牌标志性符号。从产品理念、瓶型设计到护肤功效，努力传递中国品牌的文化韵味。

巴西Plurale杂志总编辑索尼娅·阿拉里皮说：“将中华优秀传统文化与护肤品结合在一起，这个创意非常好。”奥拉·阿尔瓦雷斯表示：“谷雨护肤品取材于自然，这令人印象深刻。”

冠珠数字化示范工厂改进生产工艺——

产业升级助推高效能高质量

朱禹柔 石青川

随着5G数智化中央控制系统的大屏上，库存数量、烧制温度、AI检测数据等窗口的不断闪动，一块块造型精美、质地坚固的瓷砖销往海内外。2024“一带一路”媒体合作论坛联合采访团成员走进位于广东省佛山市的冠珠数字化示范工厂，感受中国制造的高效能、高质量。

生产线上，1立方米的瓷砂土矿加工制备成标准原料后，200分钟便可变成1平方米的艺术品。通过数字孪生DTS系统，可实时监控各工序生产信息、设备状况、产量以及能源数据。

高质量生产得益于产业升级。据介绍，冠珠数字化示范工厂里，一条生产线有300多种设备，整个工厂装有7万多个数据采集点。收集到的数据通过数据中台、DIM数智平台、大数据平台等开发管理，形成近百个底层后台和前端应用模块，最终构成数字化生产的“大脑”。

作为佛山市三级数字化绿色工厂，冠珠数字化示范工厂在节能上同样给力。2021年投产的“4.0能效标杆数智时代”岩板双层窑，全长415.8米，上下层能同时生产，使得产能明显提升，且比一般岩板窑炉能耗水平低15%，二氧化碳也大量减排。

先进的生产工艺让巴西红网总编辑吉奥马尔·普拉特斯感叹：“我见识到了中国工业的智能化水平，感受到中国为节能减排做出的努力。”

古巴《格拉玛报》第一副总编辑迪尔伯特·雷耶斯·罗德里格斯说：“中国企业对细节不断完善，在发展中兼顾效率与环保，这值得其他国家借鉴。”

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)