本报记者 谢亚宏 时元皓 任皓宇 张志文

俄罗斯喀山市内道路两旁悬挂着金砖峰会条幅。

本报记者 韩晓明摄

金砖喀山峰会新闻中心内，参会记者正在沟通交流。

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中国电建承建的南非红石100兆瓦光热电站项目。

胡 超摄

工作人员在位于阿联酋迪拜的极兔速递海外仓内搬运货物。

本报记者 任皓宇摄

在江苏省南通市，参赛选手在2023年金砖国家职业技能大赛中国分赛区物联网赛项国际总决赛中比拼。

徐培钦摄（人民视觉）

中广核巴西公司在巴西巴伊亚州承建的180兆瓦风电项目。

中广核巴西公司供图

“我们要建设‘和平金砖’，做共同安全的维护者。”“我们要建设‘创新金砖’，做高质量发展的先行者。”“我们要建设‘绿色金砖’，做可持续发展的践行者。”“我们要建设‘公正金砖’，做全球治理体系改革的引领者。”“我们要建设‘人文金砖’，做文明和合共生的倡导者。”在金砖国家领导人第十六次会晤上，习近平主席的重要讲话为推动“大金砖合作”高质量发展指明前进方向。

跨越山海，相互成就，金砖国家坚守团结自强初心，书写着携手发展的精彩故事。在金砖合作承前启后、继往开来的关键阶段，中方推动引领金砖合作提质升级，保持发展势头，积极深化数字经济、绿色发展、供应链等领域合作，促进金砖国家及全球南方国家实现互利共赢、共同发展，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。

激发数字经济发展潜能

习近平主席在金砖国家领导人第十六次会晤上宣布，“中方新近成立中国—金砖国家人工智能发展与合作中心，愿同各方深化创新合作，释放人工智能能量。中方将建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络。欢迎各方积极参与，推动金砖合作提质升级。”

当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机。在中方积极引领下，金砖国家把握时代脉搏，将数字经济列为《金砖国家经济伙伴战略2025》中的三大重点合作领域之一。从举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、可持续发展大数据国际论坛，到达成《金砖国家数字经济伙伴关系框架》、发布《金砖国家制造业数字化转型合作倡议》……作为走在全球数字经济前沿的国家，中国积极为金砖国家数字合作搭建平台，激发数字经济发展的潜能和活力。

在阿联酋迪拜的旅游胜地朱美拉海滩上，智能机器人不停穿梭在游客之间。在记录游客使用自行车和电动滑板车等绿色交通工具数据的同时，智能机器人还可以监测驾驶人未佩戴头盔、不遵守交规等违章行为。中国智能企业特斯联和迪拜道路与运输管理局合作打造的软式交通网络体系目前已进入试运行阶段。未来双方将进一步合作部署智能机器人系统，助力迪拜推动城市交通体系的绿色转型与智能化升级。

在埃及，中国援埃及二号卫星可满足埃及用户在农业、林业、城市建设等领域需求。埃及二号卫星项目于2019年9月正式启动，包括一颗小型遥感卫星、一个地面测控站和一套地面应用系统。埃及航天局项目管理经理海塞姆·阿卡亚表示，这一卫星的成功发射，不仅在两国航天合作领域具有里程碑意义，更将在农业、矿产勘查、城市规划等多个重要领域服务埃及“2030愿景”。

2022年，金砖国家领导人第十四次会晤达成的《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，成为金砖经贸领域第一份数字经济合作专门文件，为推动落实成果作出了制度性保障。由中方倡议举办的金砖国家新工业革命展，已连续举办4届，一大批人工智能、低空产业、智慧产业等领域的最新成果得到集中展示，促进了金砖国家及“金砖+”合作伙伴在相关领域的交流和合作。

俄罗斯数字发展、通信和大众传播部部长马克苏特·沙达耶夫表示，金砖国家致力于推动数字技术领域的创新，将人工智能、数字基础设施和数字治理等作为未来合作的重点方向，这有利于加强合作、解决数字化发展中的问题，也将为全球数字经济发展创造更多机遇。

曾经担任巴西金砖国家政策研究中心主任的安娜·加西亚表示，中国的发展为包括金砖伙伴在内的其他国家和地区创造了更好的发展条件和机遇。“金砖国家加强发展规划对接，以创新引领数字化、工业化，将推动金砖国家实现高质量可持续发展。”

携手加快绿色低碳转型

南非北开普省的广阔平原上，一座高塔拔地而起，4万多面围绕其安装的定日镜蔚为壮观，折射出耀眼的光芒。这座由中国电建承建的南非红石100兆瓦光热电站项目是撒哈拉沙漠以南首个塔式熔盐光热电站。该电站采用全球领先的塔式熔盐储能技术，不仅可以实现夜间持续发电和24小时不间断电力供应，每千瓦时电的碳排放也远低于光伏电站。项目建成后，每年将为南非电网提供480吉瓦时清洁电力，满足约20万户南非家庭用电需求。

绿色是这个时代的底色，金砖国家要主动融入全球绿色低碳转型潮流。中国电动汽车、锂电池、光伏产品等优质产能，为世界绿色发展提供了重要助力。今年9月，在福建厦门市举行的2024金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上发布了《金砖国家产业合作案例集》，展示了金砖国家近年来在能源转型、绿色低碳等方面的一大批典型合作项目。论坛还发起《新型工业化国际合作倡议》，提出金砖国家将扩大光伏、风电装备、新能源汽车等产业务实合作，加快产业绿色化转型。

在埃及，今年一季度上牌的电动汽车数量就达到过去3年总量的1/3，其中绝大部分产自中国。埃及销售商表示，中国电动汽车质优价廉，完全符合埃及市场需要。在南非，长城、哈弗、比亚迪等中国汽车制造商与当地伙伴积极开展多种形式的合作，帮助引进技术、推动本土化生产，更好满足当地市场的需求。今年，南非主要巴士运营商也与中国企业签订了购买电动巴士的订单。

南非非洲人国民大会（非国大）总司库格温·拉莫豪帕表示，“中国在清洁能源、电动汽车等多个新兴领域处于领先地位，非中在携手推进现代化方面合作潜力巨大。”

在金砖国家的绿色发展进程中，绿色金融提供着重要的资金支持。新开发银行作为金砖国家发起成立的国际性金融机构，旨在为金砖国家等新兴市场国家和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源。从投资金额看，新开发银行在清洁能源与能源效率、交通基础设施、水资源与卫生、数字基础设施等领域总投资已接近350亿美元。

今年8月底，新开发银行与南非运输公司签署一项50亿兰特（约合2.8亿美元）的贷款协议，用于支持南非货运铁路部门的现代化改造。以南非货币兰特为南非本国发展项目融资，是新开发银行支持和推动成员国本币融资的体现。从印度的城市铁路项目，到巴西的绿色风电项目，新开发银行以高效务实的合作模式，推动金砖国家更好实现可持续发展，丰富了南南合作实践，树立了多边合作样板。新开发银行行长罗塞芙表示，鉴于目前全球实现可持续发展目标的资金并不充足，新开发银行在这一领域的努力极为重要。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，在金砖合作框架下，中国推动成立新开发银行、应急储备安排等合作机制，倡导普惠包容的经济全球化，助力全球南方国家获得更大自主权来塑造自己的未来。巴西从中受益良多：新开发银行为巴西的可再生能源和城市基础设施等项目提供融资，金砖国家间的农业技术合作促进了巴西农产品对华出口，科技合作推动了巴西在人工智能和绿色增长领域的创新发展。

南非人文科学研究理事会金砖国家研究中心协调主任福内卡·阿普丽尔认为，金砖国家加强绿色能源开发利用和技术革新等领域合作，加快绿色低碳转型，对促进自身和全球可持续发展具有重要意义。

促进全球产业链供应链合作

维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。当前，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。金砖国家领导人第十四次会晤核可的《金砖国家加强供应链合作倡议》指出，要促进金砖国家之间供应链的运转，加强提高国际物流效率的交流与合作，加强有利于供应链稳定、多元化和韧性的投资合作。今年8月，在第八届金砖国家工业部长会议上，各方就推进金砖国家新工业革命伙伴关系建设，深化新型工业化、中小企业、产业链供应链等重点领域产业政策交流等达成广泛共识。

巴西马托格罗索州北部的农场里，绿油油的大豆苗随风舞动，长势喜人。农场主马科斯·卡马戈在这里经营一家面积达6800公顷的农场，他与中国中粮集团合作种植“零毁林和零植被破坏”大豆。“通过采取可持续的农业生产方式，我们既尊重了相关环保法律、保护了自然环境，同时还提高了农产品的附加值。”卡马戈说。

为了打造绿色供应链，中粮与当地合作伙伴对亚马孙和塞拉多生态区的1700多家大豆供应商进行了风险筛查，通过遥感卫星对110多万公顷的豆田进行了测绘，推进实施大豆可持续生产和采购策略。2022年，联合国开发计划署将中粮“巴西大豆可追溯项目”列为全球范例项目。

阿联酋迪拜，是全球重要的供应链枢纽地。在这里，一个个中国物流企业与阿方伙伴携手发展，将服务网点从本地逐步拓展到地区乃至全球。

走进极兔速递位于迪拜南部的海外仓，一排排货架上摆满各类商品，工作人员正忙碌地整理货物，把已经打包好的快递码放在分拣筐里，等待运往配送中心。通过自有配送网络和本地化仓储系统，极兔速递助力当地电商产业发展，带动物流效率提升，成为当地包裹处理量排名前三的企业。截至2024年7月，极兔服务网络覆盖整个中东地区，平均交付完成率超过了95%。

中国国际供应链促进博览会聚焦促进全球产业链供应链合作，金砖国家也积极参与其中。即将于今年11月举行的第二届链博会，将为最不发达国家提供免费展位和搭建服务，推动产业链供应链国际合作发出更多“全球南方”声音。南非独立在线新闻网站评论称，中国向发展中国家开放全球价值链新体系，将延伸和扩大新质生产力的发展红利，南非和整个非洲都将从中受益。

巴西圣保罗大学金砖研究中心研究员葆拉·布埃诺表示，金砖国家应共同努力，加强数字经济、绿色发展、供应链等领域合作，从而“为全球南方国家发展合作树立典范，为世界经济复苏和可持续发展作出新贡献”。

在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授巴卢·德米西看来，与中国等金砖伙伴的合作有效助力埃塞俄比亚吸引外资、改善贸易物流和实现出口多样化。印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授巴利·迪帕克表示，中国提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，金砖精神与三大全球倡议相互契合，表明中国致力于消弭国与国分歧，构建更加公平、公正、普惠的合作平台。中国通过自身发展和引领金砖合作，为众多全球南方国家提供巨大发展助力。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)