本报记者 张丹华

第六届中拉民间友好论坛近日在陕西省西安市举行。本届论坛以“推动交流互鉴，增进人民友谊”为主题，100余名拉美和加勒比国家和地区对华友好组织负责人、拉美外交官等出席。围绕“深化传统友谊，积极构建中拉命运共同体”“推动务实合作，助力深化互利惠民的中拉关系”“践行全球文明倡议，促进中拉文明交流互鉴”等议题，嘉宾们畅所欲言，为深化新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系，推动构建中拉命运共同体贡献民间力量。

本届论坛是《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2022—2024）》项目清单的重要活动之一，由中国人民对外友好协会、中国—拉丁美洲和加勒比友好协会、拉美和加勒比—中国友好联合会主办，陕西省人民对外友好协会承办。

今年是习近平主席首次提出构建中拉命运共同体10周年。“中拉民间友好论坛承担着尊重世界文明的多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承和创新、加强国际人文交流合作的重任。”中国政府拉美事务特别代表邱小琪说，本届论坛的举行意义重大，有助于全球文明倡议在拉美和加勒比地区落地生根，进一步巩固中拉友好的民意基础。

据悉，去年以来，近1/3的拉美和加勒比国家领导人相继访华，增进了中拉双方之间的了解和互信，进一步夯实了中拉关系的政治基础，双方务实合作不断深化。2023年，中拉贸易额接近5000亿美元，今年前8个月达到3489亿美元，同比增长8.6%。2012年以来，中国稳居拉美第二大贸易伙伴国地位。中国和拉美五国自贸协定相继生效，并正在同部分拉美国家持续推进自贸协定谈判或升级谈判。

“厄瓜多尔同中国的合作呈现出开放、惠民的特点，两国在经济发展、公共卫生、旅游、公共管理经验分享、城市可持续发展、科技创新等方面达成了广泛的合作协议。”出席论坛的厄瓜多尔前总统拉索表示，中国正在进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放，将为广大发展中国家提供更多与中国高质量合作的机遇，也将为外国企业来华投资提供更多机会。

中拉民间友好论坛是中拉论坛框架下重要分论坛之一，创办于2007年，是中国人民对外友好协会为与拉美和加勒比国家和地区友好组织加强联系、发展良好合作关系搭建的交流平台，每两年在中国和拉美国家城市轮流举办，已得到拉美和加勒比国家和地区40多个对华友好组织高度认可和积极参与。

陕西是中国工业体系最完备的省份之一，与拉美地区产业发展互补性强，合作潜力巨大。比亚迪汽车有限公司、隆基绿能科技股份有限公司、陕西汽车控股集团有限公司等企业在巴西、墨西哥、秘鲁等拉美国家合作开展本地化生产，促进了当地基础设施建设和汽车工业发展，也带动了就业。“作为古丝绸之路的东方起点，陕西愿积极推进高质量共建‘一带一路’，助力中拉合作走深走实。”陕西省委副书记邢善萍说。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)