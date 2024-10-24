本报墨西哥城10月22日电 （记者谢佳宁）应墨西哥执政党国家复兴运动邀请，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊率中共代表团于10月19日至21日访墨，分别会见墨国家复兴运动主席阿尔卡尔德、参议长费尔南德斯和外长德拉富恩特，并出席中墨文明交流座谈会。

李书磊表示，近年来在两国元首战略引领下，中墨双方政治互信不断加深，务实合作成果丰硕，多边场合协作密切。中墨同为“全球南方”重要国家和世界文明古国，中方愿同墨方一道共同落实两国元首重要共识，推动落实习近平主席提出的全球文明倡议，深化经贸、科技、文化、学术、旅游等领域合作，加强文化遗产保护交流，促进中墨全面战略伙伴关系持续深入发展。中国共产党愿同国家复兴运动加强政治对话和治国理政经验交流，推动两党两国关系不断迈上新台阶。

墨方表示，辛鲍姆总统和墨新政府高度重视发展对华关系，愿深化各领域务实合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。墨中都拥有悠久灿烂文明，墨方高度赞赏和认可习近平主席提出的全球文明倡议，愿同中方深入开展文明交流互鉴。同为执政党，国家复兴运动愿同中共深入开展对话交流，更好促进墨中关系发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 03 版）

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