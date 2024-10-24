迪亚·赫尔米

世界多极化已成为不可逆转的大势，以金砖合作引领全球南方国家加强团结合作，将为各国共同发展繁荣提供重要机遇

世界正处于动荡变革期，不稳定性、不确定性明显上升，金砖合作为新兴市场国家和发展中国家有效应对挑战带来了希望。金砖国家坚持开放包容、合作共赢，在推动南南合作、维护真正的多边主义、推动构建更加公正合理的全球治理体系方面发挥着重要作用。

金砖国家是塑造国际格局的重要力量。中国在金砖合作中发挥着重要作用。中国携手其他金砖国家，代表广大新兴市场国家和发展中国家在国际舞台响亮发声，倡导维护世界和平、加强经贸合作、密切人文交流，推动建设更加公正合理的国际秩序。

当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，数字经济、人工智能等飞速发展。中国拥有先进的技术与强大的创新能力，愿意与其他国家共享机遇。中方提出设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”、探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”、共建“金砖国家可持续产业交流合作机制”等一系列务实合作倡议，推动金砖国家深化合作，更好造福各国人民。

中国在经济、贸易、科技等领域的发展成就举世瞩目，中国式现代化为广大新兴市场国家和发展中国家带来重要启示。怀着对未来世界发展大势的远见卓识，中国提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重要理念和倡议，推动全球加强合作，为应对全球性挑战贡献了智慧与方案。

成为金砖国家正式成员是埃及发展进程中的一件大事。推动市场开放、共享发展经验符合包括埃及在内的所有金砖国家的利益，也将为世界发展进步增添动力。展望未来，金砖合作潜力巨大，新兴市场国家和发展中国家加强团结合作前景广阔。世界多极化已成为不可逆转的大势，以金砖合作引领全球南方国家加强团结合作，将为各国共同发展繁荣提供重要机遇。

（作者为埃及埃中商会秘书长）

《 人民日报 》（ 2024年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)