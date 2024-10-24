□ 李勇慧

金砖国家领导人第十六次会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。今年是“大金砖合作”开局之年，此次会晤是金砖扩员后首次举行，国际社会广泛关注。自金砖合作机制建立以来，金砖国家始终秉持开放包容、合作共赢精神，坚守团结自强初心，致力于维护多边主义，成为国际事务中积极、稳定、向善的力量。

金砖合作有强大感召力。全球的事务要由大家商量着办，国际规则应由各国共同制定和遵守，治理的成果也要由大家一起分享，这是很多“全球南方”国家的共同诉求。在“全球南方”联合自强的时代潮流中，金砖合作机制的感召力不断上升，吸引力持续增强，金字招牌越来越亮。从2017年中国提出“金砖+”合作模式、首次将金砖合作伙伴对象扩大至全球范围，到如今实现历史性扩员，金砖成色更足、分量更重、影响更大。当前，30多个国家叩响“金砖大门”，充分彰显金砖合作机制广受欢迎。

金砖合作有强大吸引力。扩员后，金砖十国国内生产总值约占全球30%，人口占全球人口近一半，贸易占全球贸易1/5，经济总量按购买力平价计算已超七国集团。中国同金砖伙伴持续深化互利合作。今年前三季度，中国对其他金砖国家进出口4.62万亿元，同比增长了5.1%。除俄罗斯外，金砖合作机制还包含世界三大石油生产国——沙特、阿联酋和伊朗。金砖成员国所覆盖的区域蕴藏着丰富的锰、石墨、镍、铜等矿产资源。通过互联互通和产业投资，金砖国家在全球经济中扮演着重要角色，推动全球经济增长。

金砖合作有强大凝聚力。加强全球治理是国际社会共享发展机遇、应对全球性挑战的正确选择。尤其是在当前国际形势动荡不安的背景下，金砖合作机制作为新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台，致力于推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，有利于紧密团结广大“全球南方”国家，有力提升“全球南方”国家代表性和发言权，为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出“金砖贡献”。随着金砖合作机制进入“大金砖合作”新阶段，此次金砖国家领导人会晤有助于帮助新成员加快融入金砖大家庭，推动金砖合作机制走深走实，提升金砖合作机制在国际事务、国际议程设置上的话语权。

聚焦合作发展，金砖合作机制持续引领发展潮流。在能源、农业、金融、高科技、数字经济等领域，金砖国家不仅可以加强双边务实合作，而且能走出一条通过多边合作实现可持续发展的新路。正如埃中友好协会副会长、埃及前驻华大使麦吉迪·阿米尔说，金砖国家坚持独立自主地探索适合本国历史文化和现实发展的现代化道路，推动更多新兴市场和发展中国家实现共同发展。

展望未来,“大金砖合作”大有可为。相信此次会晤将推动“大金砖合作”行稳致远，为人类社会向前发展贡献更多智慧、展现更大作为。

（作者为中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所多边与区域合作研究所主任 本报记者彭训文整理）

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