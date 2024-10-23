人民网曼谷10月23日电（记者简承渊、实习生姚欣可）22日，“共饮一江水：中泰澜湄合作与绿色发展政党交流汇”在泰国曼谷举行。中共中央委员、青海省委书记陈刚，中国驻泰国大使韩志强，泰国前国会主席、泰中文化经济协会会长颇钦，泰国前总理阿披实，为泰党发言人阿努蓬等嘉宾出席，来自泰政党、政府、国会、机构等各界友好人士200余人参会。

“共饮一江水：中泰澜湄合作与绿色发展政党交流汇”现场。人民网实习生 姚欣可摄

陈刚在讲话中用一个个真实故事，分享了青海省在党中央带领下积极融入国家发展大局，致力于生态保护、清洁能源和民生改善的具体实践。

陈刚表示，前不久召开的中共二十届三中全会，围绕中国式现代化作出新的战略谋划，明确指出中国将进一步全面深化改革，积极推进高水平开放，这必将为中国和周边国家经济发展注入新动力、带来新机遇。在共同迈向现代化的道路上，我们愿同泰国朋友携手努力，推动澜湄合作取得更大成果，续写绵延千年的中泰情谊新篇章。

颇钦、阿披实、阿努蓬分别发言，表示愿深化“中泰一家亲”友好情谊，拓展两国在水资源，清洁能源，互联互通等各领域务实合作，加强澜湄合作框架下多边协作，更好造福两国和地区国家人民。

韩志强表示，明年将迎来中泰建交50周年，希望中泰友好合作在两国各界人士的共同努力下不断迈上新台阶。

交流汇期间还举办了“大美青海”图片展和非遗文化展。

青海非遗文化传承人向嘉宾介绍展品。人民网实习生 姚欣可摄

热贡艺术国家级代表性传承人夏吾角向嘉宾介绍作品。人民网记者 简承渊摄

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