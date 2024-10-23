人民网圣何塞10月21日电（记者邓圩）美国北加州中国和平统一促进会（下称北加州和统会）日前在旧金山湾区圣何塞举办活动庆祝成立24周年，与会嘉宾表示未来将继续为两岸的和平统一发挥作用。

该会会长李振宇在活动上宣读《年会宣言》。他表示，北加州和统会愿以开阔的胸怀，欢迎所有反“台独”、支持一个中国原则和“九二共识”的有识之士，共同为完成中华民族伟大复兴贡献力量。

辛亥革命元勋黄兴的孙女黄仪庄在发言中表示，今天的活动不仅是对北加州和统会历史的回顾，更是我们思考历史、现实与未来的节点。通过这次会议，我们将更好地引领自身事业发展，继续为祖国的统一大业贡献力量。

该会理事长林青向与会者介绍了北加州和统会的历史变革及重任。北加州和统会顾问、北加州华体会执行长李竞芬以“体育与文化在促进和平统一进程中的桥梁作用”为主题进行演讲。

据了解，北加州和统会成员主要是来自中国台湾的华侨华人，多年来见证了许多台湾同胞和朋友为中华民族的统一付出的努力。

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