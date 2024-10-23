新华社雅典10月22日电（记者陈刚）据希腊政府公布的最新数据，近期希腊全境已确认104起绵羊痘疫情。希腊农业部22日宣布，为防止绵羊痘疫情扩散，未来10天将禁止在希腊境内运输绵羊。

据当地媒体报道，希腊农业发展和食品部长科斯塔斯·齐亚拉斯22日在与地方官员举行电话会议后表示，目前各地感染绵羊痘的羊数量激增，希腊正面临严重的疫情。他强调，禁止以繁殖、放牧和屠宰等任何理由在希腊境内运输绵羊，以控制疫情传播。

10月以来，希腊北部绵羊痘疫情肆虐，严重影响了当地畜牧业。10月2日至11日，东马其顿和色雷斯地区报告20起疫情。目前，疫情在希腊南部地区也迅速蔓延。希腊畜牧业协会警告称疫情已接近失控，呼吁政府立即给监测区的牲畜接种疫苗。

根据欧盟要求，希腊各地已经扑杀了1.75万只羊。在疫情发生地区，牲畜饲养者、奶制品生产商、屠宰场和饲料供应商都已收到疫情警告，兽医小组在半径3公里的保护区和半径10公里的监测区内进行检查。

绵羊痘是由羊痘病毒引起的一种传染病，其特征是在皮肤，有时也在黏膜上出现典型的痘疹，病羊发热并有较高死亡率。羊痘分为绵羊痘和山羊痘，属于“非人畜共患病”。

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