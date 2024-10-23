人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国援纽埃环岛公路升级项目顺利移交

2024年10月23日14:58 | 来源：新华社
小字号

　　新华社纽埃阿洛菲10月22日电（记者卢怀谦） 由中国中铁一局集团有限公司承建的援助纽埃环岛公路升级项目竣工移交仪式日前在纽埃首都阿洛菲举行。

　　纽埃总理塔格拉吉在移交仪式上致辞时强调，双边交流和持续对话是加强纽中未来关系的重要一环，也是践行相互支持承诺的具体体现。他表示，希望纽埃与中国进一步加强合作与交流，推动两国关系持续发展，期待在更多领域与中方深化互利共赢的合作。

　　纽埃财政和基础设施部长克罗斯利·塔图在致辞时表示，新修的道路平坦、安全、可靠、便捷，能够迅速响应国家的发展需求。

　　中国驻新西兰兼驻库克群岛和纽埃大使王小龙表示，公路完成升级，连同配套的太阳能路灯和道路标识，让居民出行更加舒适，学生往返学校更加安全，游客欣赏纽埃美景更加方便，相信该项目将促进纽埃经济发展和人民福祉，支持纽埃实现中长期发展目标。

　　王小龙与塔格拉吉共同签署项目移交证书。多位纽埃政府官员与各界代表共70余人出席活动。

　　据项目方介绍，中国援助纽埃环岛公路升级项目是中纽共建“一带一路”的标志性工程，也是“21世纪海上丝绸之路”的重要组成部分。项目于2023年4月开工，全长46.1公里。项目建设完成显著优化了纽埃的交通基础设施。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部