新华社纽埃阿洛菲10月22日电（记者卢怀谦） 由中国中铁一局集团有限公司承建的援助纽埃环岛公路升级项目竣工移交仪式日前在纽埃首都阿洛菲举行。

纽埃总理塔格拉吉在移交仪式上致辞时强调，双边交流和持续对话是加强纽中未来关系的重要一环，也是践行相互支持承诺的具体体现。他表示，希望纽埃与中国进一步加强合作与交流，推动两国关系持续发展，期待在更多领域与中方深化互利共赢的合作。

纽埃财政和基础设施部长克罗斯利·塔图在致辞时表示，新修的道路平坦、安全、可靠、便捷，能够迅速响应国家的发展需求。

中国驻新西兰兼驻库克群岛和纽埃大使王小龙表示，公路完成升级，连同配套的太阳能路灯和道路标识，让居民出行更加舒适，学生往返学校更加安全，游客欣赏纽埃美景更加方便，相信该项目将促进纽埃经济发展和人民福祉，支持纽埃实现中长期发展目标。

王小龙与塔格拉吉共同签署项目移交证书。多位纽埃政府官员与各界代表共70余人出席活动。

据项目方介绍，中国援助纽埃环岛公路升级项目是中纽共建“一带一路”的标志性工程，也是“21世纪海上丝绸之路”的重要组成部分。项目于2023年4月开工，全长46.1公里。项目建设完成显著优化了纽埃的交通基础设施。

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