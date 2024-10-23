人民网戛纳10月23日电 （记者于超凡）10月21日至24日，国务院新闻办公室和国家广播电视总局共同组织中国视听机构在法国戛纳秋季电视节（MIPCOM）设立“中国联合展台”，举办“聚焦中国”系列活动，特别策划“聚焦中国 故事无限”视听内容国际合作论坛。国家广播电视总局局长曹淑敏、中国驻法国大使馆临时代办陈栋、中国驻马赛总领事董广利、法国戛纳秋季电视节组委会主席米歇尔·菲尔兹等出席论坛。

曹淑敏在致辞中表示，2024年是中法建交60周年，法国戛纳秋季电视节是展示视听节目的窗口，也是探讨行业发展的平台。曹淑敏认为，中国视听内容市场具有三大特点。一是发展迅猛，佳作频出，视听作品质量不断提升，爆款不断涌现。特别是大量现实主义题材作品，反映人类共同经历与情感，引发各国观众兴趣和共鸣。二是开放包容，拥抱世界，在文化交往合作中始终坚持兼收并蓄、美美与共，以视听作品增进理解、沟通心灵，推动世界多元文化共存与发展。三是潜力巨大，合作创新空间无限，积极推动广播电视和网络视听内容和传播深度融合、协同发展，通过技术赋能为创新视听节目形态、提升视听服务品质开拓了广阔前景。

陈栋在致辞中表示，法国已成为全球视听资源的展示平台和交易中心，戛纳电视节的独立、开放和包容是中法关系的缩影，欢迎全球各领域业者聚焦中国，持续深化对华合作。

米歇尔·菲尔兹在致辞中表示，中法建交60周年等里程碑式的时间节点，让我们看到中法之间的深厚联结，也提醒我们在不断发展的媒体和内容创作领域加强合作的重要性，希望中外合作伙伴继续携手努力，共同开启创新、包容、合作的视听内容创作新篇章。

法国秋季戛纳电视节每年10月举办，是全球规模最大的娱乐内容市场，是全类型视听内容展示平台。2024年法国秋季戛纳电视节汇集来自110多个国家和地区的1400多家行业领先的发行公司和制作公司。电视节期间，中方将举办中国原创节目模式推介大会，对近年中国原创节目模式内容进行重点推介；首次举办“聚焦中国：视听内容文创展”，聚焦国风类精品视听内容周边产品和中国非遗文创产品，拓展视听领域多元合作。

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