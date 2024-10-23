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国际观察：中国为维护世界和平稳定发挥重要作用

哈桑·达贾【约旦】
2024年10月23日13:59 | 来源：人民网-国际频道
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哈桑·达贾。作者供图

哈桑·达贾。作者供图

当前，全球局势动荡不宁，人类处在冷战结束以来最大的不安全感之中。如何应对这些挑战，共同维护世界的和平稳定？中国提出的全球安全倡议，为我们维护和平安宁、防止战争冲突提供了答案。

全球安全倡议的核心原则是坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，等等。全球安全倡议体现了中国一贯坚持的理念，即全球安全不能通过军事联盟或对抗政策实现，而应通过平等和相互尊重基础上的合作与伙伴关系实现。这些原则也是中国长期推动世界和平与稳定努力的基础。在当前世界面临重大地缘政治挑战的背景下，重申这些原则具有重要意义。

中国提出全球安全倡议备受关注，这意味着中国作为负责任的全球性大国，将为促进稳定与发展作出更大贡献。近年来，中国成功斡旋沙特与伊朗对话，为推动巴勒斯坦内部和解和解决巴以冲突作出巨大努力，发挥了中国作用，展现了中国智慧。

中国强调各国的主权和领土完整应该得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应该得到遵守，各国的合理安全关切应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力应该得到支持。中国坚持不懈劝和促谈，为恢复和平发挥积极作用。

全球安全倡议肯定了联合国在全球安全治理体系中的核心地位，同时也提出要对现行全球安全治理体系进行改革和完善，使国际经济政治秩序更加公正合理，更好体现发展中国家和新兴市场国家的权益。

全球安全倡议的更广泛意义还在于，强调了发展与安全的有机联系。主张寻求可持续安全，通过发展化解矛盾，消除不安全的土壤。也正是从这个立场出发，中国积极推动落实全球发展倡议，呼吁各方携手应对诸如贫困、气候变化等共同挑战。同时，中国还提出全球文明倡议，倡导文明对话与交流。这样，中方倡议分别从从发展、安全、文明三个维度为世界的未来提出方案，推动人类社会朝着共同发展、长治久安、文明互鉴的正确方向不断迈进。

人人都享有建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界的梦想。尽管消灭国际治理中不公正不合理的现象任重道远，但是，中国通过提出并践行全球安全倡议，向世界展现了中国的诚意和行动。可以相信，中国将继续为维护世界和平稳定发挥重要作用，为各方推动共建人类命运共同体作出更大贡献。（编译：管克江）

（作者是约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授）

(责编：于洋、杨牧)

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