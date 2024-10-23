人民网柏林10月23日电 （记者刘赫、刘仲华）“2024·中欧人权研讨会”22日在德国首都柏林举行。本次会议聚焦“新兴权利保障：中国与欧洲的视角”，来自中国、德国、西班牙、法国、英国、意大利、克罗地亚、保加利亚、捷克、爱尔兰、土耳其、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、南非和美国等16个国家的60余位人权领域专家学者、政府官员、政党与社会组织代表展开深入交流与讨论。

“2024·中欧人权研讨会”现场。人民网记者 刘赫摄

中国人权研究会副会长、中国政法大学校长马怀德发表致辞指出，新兴权利的保障不仅是当代人权议题的延伸，更是对未来社会发展的承诺。中国通过法治保障公民网络安全和隐私权，积极推进环境保护与绿色发展。在面对新兴权利挑战时，各国应该携手合作，积极探索新路径、新机制，共同为全球新兴权利保障提供方案。

中国驻德国大使馆公使曾凡华表示，中欧在新兴权利保障方面有非常丰富的实践经验，也面临同样的治理挑战。各国应在相互尊重和平等的基础上开展对话交流，更好地理解对方，寻求合作共识。中德、中欧关系的发展不仅对双方有利，也将给当前动荡的世界带来更多稳定性、确定性。

“捍卫人权，中国的成就无可比拟。”德国智库席勒研究院院长黑尔佳·策普-拉鲁什女士赞扬中国在人权保障和发展上的成就。她认为，中国提出的人类命运共同体理念和“三大全球倡议”，考虑到所有国家的利益，超越了狭隘的地缘政治。她进一步指出，人权是全球性议题，应通过全球合作来实现。一些国家或者集团不择手段地维护自己的利益，给人类命运带来严重威胁。

国际哲学学会和国际科学哲学院主席、克罗地亚扎达尔大学哲学教授尤雷·佐夫科呼吁开展文明对话，在对话中相互学习，从人权角度出发探讨如何保护人类和人类生存条件这一深刻问题。

联合国人权理事会前促进民主和公平的国际秩序独立专家阿尔弗雷德-莫里斯·德萨亚斯指出，国家间应互相尊重，承认不同文明、不同文化的丰富多样。他认为，和平是所有权利的基石，没有和平就没有实现可持续发展的机会，各国应共同维护民主、公平、公正的国际秩序，逐步消除冲突根源。

欧洲宗教哲学学院院长、德国明斯特大学教授汉斯-彼得·格罗汉斯表示，跨文化讨论人权非常重要。几十年来，德国和中国始终坚持开展人权对话，中欧人权研讨会已经成为欧中开展交流合作的重要平台，有助于欧洲和中国从不同视角相互理解。

中南大学党委副书记、人权研究中心主任蒋建湘指出，人权是全人类的共同价值和追求。新兴权利概念的提出及其保护实践的多样性，是国际社会文化多样性的具体体现。深化中欧人权机构和学者间的合作交流，能够为新兴权利的理论研究与保障实践注入新的智慧。

研讨会期间，中外与会者围绕社会权利与经济不平等、数字技术与人权的交集、可持续性——平衡个人、社会和自然界的权利等议题举行三场平行会议。

“中欧人权研讨会”于2015年创立，是中欧在人权领域交流合作的机制化学术平台。本次会议由中国人权研究会和中南大学联合主办，中南大学人权研究中心和德国中国文化基金会承办，德国明斯特大学、国际哲学学会合作举办。

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