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“山海画卷 书香瑞安”招商推介会在意大利米兰举办

2024年10月23日13:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马10月22日电 （记者谢亚宏）浙江省瑞安市侨务经贸团近日访问意大利米兰，并与意大利瑞安商会、米兰华侨华人贸易促进会、中意商联联合举办了“山海画卷 书香瑞安”招商推介会。意中协会主席玛丽亚·罗莎·阿佐丽娜博士、米兰市议会前副议长斯蒂法诺·迪·马尔蒂诺及侨界代表应邀出席活动。

招商推介会由瑞安市侨联主席罗晓伟主持。瑞安市文广旅体局党委书记谢骁、高楼镇党委书记陈凡、东山街道党工委书记刘晓光分别介绍了瑞安市经济社会发展近况、营商环境和相关政策。他们鼓励爱国爱乡的侨胞回乡安居兴业，在经贸、文化、旅游、人文等领域寻求合作机遇，为家乡建设作出新的贡献。

瑞安市委常委林圣赞表示，瑞安市政府高度重视侨胞的独特作用，侨胞不仅是家乡经济发展的桥梁，也是推动社会进步的重要力量。他希望通过此次推介会进一步加强侨胞与家乡的联系，推动更多侨资回归、项目落地，共同助力瑞安的繁荣发展。

中国驻米兰总领馆副总领事张凯斌在致辞中表示，热烈欢迎瑞安市侨务经贸团林圣赞团长一行。他指出，米兰总领馆始终秉持“外交为民”的宗旨，全力维护侨胞在意大利的合法权益，并将继续为他们在当地的创业发展提供优质服务。

意大利瑞安商会会长林瑞诞在致辞中表示，侨务经贸团的来访带来了家乡政府和人民的亲切问候，进一步加深了瑞安籍侨胞与家乡的联络。他还指出，此次访问让侨胞深切感受到祖国和家乡政府的关怀与重视，同时激发了侨胞们在海外奋斗的内在动力，增强了心系家乡、回馈桑梓的责任感。

推介会结束后，意大利瑞安商会、米兰华侨华人贸易促进会和中意商联联合举办了欢迎仪式。欢迎会由米兰华侨华人贸易促进会会长项新煌主持。

(责编：崔译戈、杨牧)

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