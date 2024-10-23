人民网布鲁塞尔10月22日电 （记者牛瑞飞）10月20日，比利时浙江籍侨团联盟在比利时安特卫普举行第二届主席团就职典礼，傅旭海就任比利时浙江籍侨团联盟第二届主席。

中国侨联副主席程红、中国驻比利时大使费胜潮、安特卫普省副省长李特雷蒙斯、安特卫普市副市长伍特斯应邀出席，比利时各界嘉宾230余人参加典礼活动。

程红代表中国侨联对第二届主席团就职表示热烈祝贺。她表示，比利时浙江籍侨团联盟自成立以来，在朱海安会长的带领下，举办春节、端午、中秋暖侨等系列活动，为浙江籍侨胞做了很多实事。相信新一届联盟在傅旭海先生的带领下一定会越办越好，办出特色和水平，取得新的辉煌。

程红表示，中比友好关系的不断推进，离不开包括浙江籍侨胞在内的广大旅比侨胞的付出与努力。相信比利时浙江籍侨团联盟一定能继续发挥自身独特优势，团结凝聚各位乡亲成为共建“一带一路”的积极参与者和建设者，成为中比民心相通的友好使者，努力实现自身、中国和驻在国三方的共赢，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

中国侨联副主席程红出席比利时浙江籍侨团联盟第二届主席团就职典礼并致辞。比利时浙江籍侨团联盟供图

费胜潮表示，希望广大侨胞抓住祖国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的历史机遇，在中比、中欧之间搭建更多更宽的理解之桥、友谊之桥、合作之桥，造福双方人民，共建美好家园。他祝愿并期待傅旭海主席带领联盟继续开拓创新、砥砺奋进，与其他旅比侨团携手并肩，不断为侨胞提供更加贴心暖心的服务，为构建和谐侨社作出努力，为增进中比人民友好、促进两国关系发展、推动双方各领域合作创造新成绩。

中国驻比利时大使费胜潮出席比利时浙江籍侨团联盟第二届主席团就职典礼并致辞。比利时浙江籍侨团联盟供图

傅旭海表示，今后将发扬“求真务实、诚信和谐、开放图强”的浙江精神，进一步加强侨团的团结与联谊，努力为侨胞排忧解难，支持华裔青年成长与融入主流社会，进一步促进中比经贸文化交流合作，促进中比友谊，携手并进，共同书写比利时浙江籍侨团联盟的辉煌新篇章。

傅旭海就任比利时浙江籍侨团联盟第二届主席。比利时浙江籍侨团联盟供图

比利时浙江籍侨团联盟首届主席朱海安表示，相信在傅旭海主席的带领下，大家团结一致，团结广大侨胞，凝聚侨心侨力，讲好中国故事和浙江故事，继续为推动祖国和平统一事业、共建比利时和谐侨社、促进中比友谊作出更大的贡献。

朱海安圆满完成首届主席任期。比利时浙江籍侨团联盟供图

比利时浙江籍侨团联盟现由14家浙江籍侨团组成，在疫情期间为帮助旅比侨胞众志成城、共克时艰发挥了重要作用，也为支援中比两国人民战胜疫情作出了积极贡献；精心组织“浙里有爱”系列中国传统节庆慰侨行动，在团结服务侨胞、建设和谐侨社、支持国家统一、助力国内建设、回馈当地社会、促进中比友好等方面取得了突出成绩。

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