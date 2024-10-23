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中国与联合国教科文组织共同庆祝长城奖学金设立30周年

2024年10月23日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎10月22日电 （记者何蒨）10月22日，中国和联合国教科文组织在其巴黎总部共同举行长城奖学金设立30周年庆祝招待会，联合国教科文组织非洲优先和外联助理总干事马多戈，中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育，哥伦比亚常驻联合国教科文组织代表、“77国集团和中国”巴黎分部主席吉列姆等出席活动。

马多戈在致辞中对中国政府长期以来的慷慨支持表示衷心感谢。他强调：“长城奖学金项目是本组织促进人类可持续发展、增进国际理解的战略工具，为促进人与人之间的交流合作、国与国之间的持久和平建立了独特渠道。该项目是南南合作的光辉典范，为发展中国家人力资源能力建设作出了重要贡献。”

杨新育指出：“30年来，长城奖学金已资助来自近100个发展中国家的800余名优秀人才来华学习，其中半数以上主修理工科，近20%主修教育学。该项目不仅促进了跨越国界、跨越文化的思想交流和知识共享，而且为推动全球南方的经济发展和社会进步发挥了积极作用。未来，中方将继续为项目提供有力支持。”

吉列姆表示，长城奖学金项目的顺利实施是“77国集团和中国”团结精神的重要体现，进一步加强了发展中国家在联合国教科文组织相关职能领域的合作。

招待会上，长城奖学金受益者代表通过视频方式分享了在华留学的收获。来自乌干达的马丁表示，这段经历是他人生和职业生涯的转折点，帮助他拓展了专业视野，提升了领导力和管理技能，回国后，他投身于乌干达教育变革事业，大力倡导性别平等和数字扫盲。来自毛里求斯的索尼娅表示，在华学习获得的知识和技能一直伴随着她，促使她在回国后致力于推动可持续发展。

长城奖学金由中国政府和联合国教科文组织于1994年共同设立，旨在支持和资助来自发展中国家和最不发达国家政府部门、大学和研究机构的学员到中国进行学习和研究。

(责编：崔译戈、杨牧)

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