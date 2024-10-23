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“新疆是个好地方”宣介会在曼谷举行

2024年10月23日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月22日电 （简承渊、实习生姚欣可）10月21日，中国驻泰国大使馆与新疆友好交流团在曼谷共同举办“新疆是个好地方”宣介会。新疆维吾尔自治区人大常委会主任祖木热提·吾布力，中国驻泰国大使韩志强，泰国国会上议院外委会主席尼拉，以及泰国国会、中泰政府与媒体代表等50余人出席。

10月21日，中国驻泰国大使馆与新疆友好交流团共同举办“新疆是个好地方”宣介会。人民网实习生 姚欣可摄

10月21日，中国驻泰国大使馆与新疆友好交流团共同举办“新疆是个好地方”宣介会。人民网实习生 姚欣可摄

祖木热提·吾布力介绍了新疆各领域发展成就，邀请泰国各界友人到新疆走一走、看一看，亲身感受新疆经济社会发展变化、各族人民幸福生活。

韩志强表示，“新疆是个好地方”，这句话在中国家喻户晓。希望朋友们全面深入了解真实的新疆，把握机遇，促进泰国与新疆各领域友好交流与合作。

与会嘉宾合影。人民网实习生 姚欣可摄

与会嘉宾合影。人民网实习生 姚欣可摄

宣介会气氛友好热烈。来宾观看了新疆主题图片展和宣传片，赞扬新疆在经济社会发展、环境保护等方面取得的成就。新疆维吾尔自治区相关负责人还就人民代表大会制度、民族区域自治制度、生态环境治理、教育和双方经贸旅游合作等回答了泰方提问。

(责编：崔译戈、杨牧)

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