新华社柏林10月22日电 “2024·中欧人权研讨会”22日在德国柏林举行，本次会议主题为“新兴权利保障：中国与欧洲的视角”。多国60余位人权领域代表围绕经济平等与社会权利、数字技术与人权等议题进行讨论。

中国人权研究会副会长、中国政法大学校长马怀德在致辞中说，如何保障新兴权利已成为全球人权事业发展中的新课题。中国以法治方式保障公民网络安全和隐私权，积极推进环境保护与绿色发展。各国应携手合作，以“人类优先”作为新兴权利保护的基本理念，以真正多边主义避免全球新兴权利治理失衡，以开放公正凝聚共识，共同为全球新兴权利保障提供方案。

国际科学哲学院主席、克罗地亚扎达尔大学哲学教授尤雷·佐夫科认为，应从人权角度开展文明对话，相互学习，探讨如何保护人类和人类生存条件。

瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布劳尔认为，最根本的人权始于生存权和发展权，没有生存和发展，人权的保障就缺乏根基，应尊重文明多样性，倡导文化平等与对话。

德国智库席勒研究所创始人兼主席黑尔佳·策普·拉鲁什说，人权是全球性议题，应通过全球合作来实现。中国提出的人类命运共同体理念和三大全球倡议考虑到所有国家的利益，超越狭隘的地缘政治。

中南大学党委副书记、人权研究中心主任蒋建湘表示，新兴权利概念及其保护实践的多样性，是国际社会文化多样性的具体体现。深化中欧人权机构和学者间合作交流，能够为新兴权利的理论研究与保障实践注入新智慧。

瑞士日内瓦外交与国际关系学院教授阿尔弗雷德-莫里斯·德扎亚斯认为，和平是所有权利的基石，没有和平就没有实现可持续发展的机会。各国应共同维护民主、公平、公正的国际秩序，逐步消除冲突根源，切实保障所有人的人权。

“中欧人权研讨会”于2015年创立，是中欧人权领域深层次交流合作的机制化平台。本届研讨会由中国人权研究会和中南大学共同主办，中南大学人权研究中心、德国中国文化基金会承办，德国明斯特大学、国际哲学学会合作举办。

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