新华社布宜诺斯艾利斯10月22日电（记者蒋彪）蒙得维的亚消息：中国生态环境部援乌拉圭多星一体化气象卫星数据移动接收处理应用系统宣介会22日在乌拉圭首都蒙得维的亚举行。乌拉圭政府多名代表、中国驻乌拉圭大使黄亚中等出席。

乌拉圭教育和文化部长巴勃罗·达西尔韦拉衷心感谢中国政府的慷慨捐赠。他表示，乌拉圭对华始终保持友好，将充分利用这一项目深化与中国的合作关系。

乌拉圭空军司令路易斯·德·莱昂在致辞中说，这套由中国捐赠的多星一体化气象卫星数据移动接收处理应用系统包括一辆天线车、一辆方舱车和一辆电源拖车，能够接收并处理来自多个卫星的气象数据，提升乌拉圭在气象预测、气候监测及农业生产支持方面的能力。

黄亚中在致辞时表示，该项目是气候变化南南合作的典范，开辟了两国在“一带一路”框架下开展务实合作的新领域，相信该系统将为乌拉圭农业生产、环境监测、预防极端气候灾害、人才培养提供巨大支持。期待双方进一步拓展相关领域合作，不断丰富两国全面战略伙伴关系内涵。

2019年11月，中国生态环境部与乌拉圭教育和文化部签署《关于应对气候变化南南合作物资赠送的谅解备忘录》，同意向乌方援助一套多星一体化气象卫星数据移动接收处理应用系统。2022年6月，该系统运抵乌拉圭，同年9月完成物资交付。

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