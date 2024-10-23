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福“倒”了！外媒记者惊叹中国语言智慧

2024年10月23日10:10 | 来源：人民网－内蒙古频道
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　　人民网呼和浩特10月23日电 （张聿修、孟佳澍、张雪冬、实习生朱昱晗）福“倒”了？福“到”了！摆弄着手中的福字，了解到关于福字的寓意，塔吉克斯坦记者乌斯蒙·阿卜杜恰洪洛夫露出惊讶的表情，感叹中国语言蕴含的智慧。

　　孙卓章为外媒记者赠送墨宝。人民网记者 张聿修摄

　　外媒记者展示获赠的墨宝。人民网记者 张雪冬摄

　　10月22日，“一带一路”青年友好交流活动走进内蒙古呼和浩特市大盛魁博物馆集群，期间参观了中国文化产业协会书画艺术专业委员会主任、著名书画家孙卓章的工作室，孙卓章为外媒记者赠送墨宝，传递美好祝福。

　　外媒记者展示获赠的墨宝。人民网记者 张雪冬摄

　　外媒记者展示获赠的墨宝。实习生 朱昱晗摄

　　“拿到了孙老师给我们写的福字，‘福’字正着拿和倒着拿有不同的含义，这是个非常有意思的知识。”乌斯蒙·阿卜杜恰洪洛夫对中华传统文化也表现出浓厚的兴趣：“在大盛魁我第一次看到了中国的传统服饰和红砖绿瓦的传统建筑，我感到非常幸运。”

(责编：苏缨翔、张悦)

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