人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外媒看青城

外媒记者泥塑初体验：带回国“炫耀”！

张聿修 孟佳澍 张雪冬
2024年10月23日10:08 | 来源：人民网－内蒙古频道
小字号

　　轮盘带着陶泥缓缓旋转，随着指尖的轻触，陶泥逐渐被拉高，一块块不起眼的泥巴变化出各样的形态。10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团在呼和浩特雕塑艺术馆的美育中心进行泥塑和釉下彩体验，一起“玩泥巴”！

　　外媒记者进行泥塑体验。丁根厚摄

　　外媒记者进行泥塑体验。人民网记者 张雪冬摄

　　外媒记者进行釉下彩体验。丁根厚摄

　　“今天是第一次体验泥塑，在老师的帮助下我们做了一个碗，我觉得很有意思，我会把它带回家乡，展示给我的朋友们。”埃及记者马赞·伊斯兰姆完成了自己的第一个泥塑作品，成就感满满。呼和浩特雕塑艺术馆的体验之旅也给他留下了深刻的印象，“呼和浩特有着丰富的历史文化，很高兴能有机会体验了解，我认为这可以吸引很多游客来这里游览。我们国家也有着丰富的历史文化，我们两国有很多共同点，我觉得文化交流能推动我们的合作关系迈向新的阶段。”

　　外媒记者进行釉下彩体验。人民网记者 张雪冬摄

　　外媒记者展示自己的作品。实习生 朱昱晗摄

　　从观赏雕塑作品，到亲手制作体验，呼和浩特雕塑艺术馆设置美育中心，让更多的人近距离体验陶艺、泥塑等艺术的魅力。“我们想通过高校、地方、行业协会合作的模式，打造创新的育人平台，尤其是针对青少年，培养他们的实践能力和艺术审美能力，在体验中华优秀传统文化的同时，加深对非物质文化遗产传承的理解和美育的浸润。”内蒙古自治区雕塑学会会长、内蒙古艺术学院雕塑系主任曲建介绍。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部