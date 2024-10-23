张聿修 孟佳澍 张雪冬

轮盘带着陶泥缓缓旋转，随着指尖的轻触，陶泥逐渐被拉高，一块块不起眼的泥巴变化出各样的形态。10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团在呼和浩特雕塑艺术馆的美育中心进行泥塑和釉下彩体验，一起“玩泥巴”！

外媒记者进行泥塑体验。丁根厚摄

外媒记者进行泥塑体验。人民网记者 张雪冬摄

外媒记者进行釉下彩体验。丁根厚摄

“今天是第一次体验泥塑，在老师的帮助下我们做了一个碗，我觉得很有意思，我会把它带回家乡，展示给我的朋友们。”埃及记者马赞·伊斯兰姆完成了自己的第一个泥塑作品，成就感满满。呼和浩特雕塑艺术馆的体验之旅也给他留下了深刻的印象，“呼和浩特有着丰富的历史文化，很高兴能有机会体验了解，我认为这可以吸引很多游客来这里游览。我们国家也有着丰富的历史文化，我们两国有很多共同点，我觉得文化交流能推动我们的合作关系迈向新的阶段。”

外媒记者进行釉下彩体验。人民网记者 张雪冬摄

外媒记者展示自己的作品。实习生 朱昱晗摄

从观赏雕塑作品，到亲手制作体验，呼和浩特雕塑艺术馆设置美育中心，让更多的人近距离体验陶艺、泥塑等艺术的魅力。“我们想通过高校、地方、行业协会合作的模式，打造创新的育人平台，尤其是针对青少年，培养他们的实践能力和艺术审美能力，在体验中华优秀传统文化的同时，加深对非物质文化遗产传承的理解和美育的浸润。”内蒙古自治区雕塑学会会长、内蒙古艺术学院雕塑系主任曲建介绍。

(责编：苏缨翔、张悦)