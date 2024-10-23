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“现在我们看到的这件作品是《和谐之环》，这座雕塑的设计灵感来自于‘一带一路’倡议的核心理念——合作共赢，正面采用同心圆的设计，象征着各国之间的相互依存和相互支持，展示了各国之间的多样性和文化交流……”

10月22日，“一带一路”青年友好交流项目“外媒看青城”媒体采风团来到呼和浩特雕塑艺术馆。来自不同国家、不同时期、不同流派的160件雕塑作品，让外媒记者领略独特的艺术气息。

外媒记者走进呼和浩特雕塑艺术馆。丁根厚摄

外媒记者参观呼和浩特雕塑艺术馆。人民网记者 张雪冬摄

外媒记者拍照记录雕塑作品。人民网记者 张雪冬摄

“今天有机会看到了中国的雕塑，充满了中国的文化特色，对中国也有了全新的理解，回国之后，会将这份全新的理解带到我的国家和我的生活中。”穿梭在雕塑作品中，摩洛哥记者赛义德·莱哈尼不断地拍照记录，展现“三千孤儿入内蒙”这段历史佳话的作品《草原母亲》和着色艳丽表现累累硕果的作品《成果》让他印象深刻，“这次的参观十分有意义，我会把这些看到的作品深深地留在我的脑海中。”

外媒记者拍照记录雕塑作品。人民网记者 张雪冬摄

呼和浩特雕塑艺术馆传承和弘扬中华优秀传统文化中的重要元素，以雕塑和世界“对话”，成为呼和浩特市“文化轴带”的新地标。“今天我们以雕塑为媒介，向外媒记者朋友们展现了中华民族优秀传统文化以及北疆文化的独特魅力，期待以此次活动为开端，欢迎世界各地的朋友走进呼和浩特雕塑艺术馆，开展文化交流。”呼和浩特雕塑艺术馆负责人贾特说。

(责编：苏缨翔、张悦)