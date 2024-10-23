人民网记者 富丽娟 刘艺琳

10月21日至25日，“一带一路”青年友好交流活动走进内蒙古呼和浩特市。22日，欧亚及阿拉伯19个国家的21名记者来到呼和浩特市城市展示中心、呼和浩特雕塑艺术馆、大盛魁博物馆集群及中国烧卖美食街等场馆参观。

外媒记者在大盛魁博物馆集群内举着“福”字合影留念。人民网记者 刘艺琳摄

外媒记者体验烧麦制作。人民网记者 张雪冬摄

土库曼斯坦记者巴特尔·列杰波夫参观呼和浩特市城市展示中心之后，感触颇深。他说，通过参观不仅了解了呼和浩特市的城市发展脉络，也感受到了这里独特的文化。尤其当看到各族人民在这里共同幸福生活时，令他深有感触。“同时，我也深刻感受到呼和浩特市是一座现代化的城市，智能和科技让市民的生活更美好。”

外媒记者参观呼和浩特市城市展示中心。人民网记者 张雪冬摄

近年来，呼和浩特市打造“一廊两轴三带”文旅发展格局，推动文化与旅游融合发展，提升城市文化能级，提高首府旅游文化内涵。来到呼和浩特市已经三天了，巴特尔表示自己很喜欢这里的环境：“在这座城市里，有很多公园、广场，感觉市民的生活环境十分舒适。”

来到大盛魁博物馆集群，外媒记者们立刻被这里浓厚的中华传统文化所吸引，饶有兴致地体验了茶文化、雕版印刷术，观看了晋剧表演，聆听了马头琴演奏。博物馆集群集纳了大盛魁博物馆、永盛钱币博物馆、马头琴博物馆、栖迟·茶博物馆、财税文史博物馆、永盛陶瓷博物馆等六大主题博物馆，配备牧勒工坊、非遗点心、古玩鉴赏、皮艺木雕等辅助服务功能区域。

外媒记者正在制作“漆扇”。人民网记者 张雪冬摄

在参观现场，来自南柴火市街小学四年级的小学生范依博现场进行马头琴演奏指导，黎巴嫩《电子消息报》的编辑法乌兹·布·迪亚卜学得非常认真，他说：“在黎巴嫩，我们拉小提琴，拉的时候要把琴弦压下去，而在拉马头琴的时候，琴弦是抬起来的。很不一样的体验，非常有趣。”

大盛魁博物馆整体建筑风格为清末民国至上世纪40年代归化城（今呼和浩特市）街区风貌。外媒记者“小姐姐”们现场“换装”，体验各式中华传统服饰。来自巴勒斯坦国家电视台的主持人拉尼娅·哈姆达拉，换了一身鲜艳的橘色服饰，行走园中，宛若“穿越”时光。

外媒记者体验中华传统服饰。人民网记者 张雪冬摄

“如此色彩斑斓、各式各样的服饰，仿佛也映照出当地市民多姿多彩的生活。”拉尼娅说：“从现代的雕塑园到古色古香的博物馆，让我感受到呼和浩特市不仅非常的时尚现代，而且历史文化也很悠久，如此多的‘非遗’能保存至今令人赞叹，接下来的行程令人期待。”

(责编：苏缨翔、张悦)